– Det har vært full trøkk her siden vi åpnet i dag. Det er over all forventning, sier Susanne Helle (25), og ringer på klokken for å vise at det er nummer 32 sin tur.

Hun er sykepleierstudent på tredje året ved Høgskulen på Vestlandet, og arrangerte torsdag sammen med ni andre studievenninner, en ekstraordinær vaksinasjonsdag med brus, kake og økt bemanning på Engen Helsestasjon.

Gjennom et fag på skolen har de i ti uker jobbet for å informere om HPV-vaksinen til unge kvinner. Prosjektet har foregått siden 2016, men Helle kan fortelle at de blir siste kullet som jobber med det ettersom 2018 er siste året vaksinen tilbys gratis til alle kvinner født i 1991 eller senere.

– Begynner du på første dose i 2019 må du betale opp mot 4000 kroner for å få alle dosene. Mange får sjokk når de hører prisen. Det er jo i alle fall mye for en student, informerer Helle.

– Jeg har sprøyteskrekk

En av dem som hadde tatt turen torsdag morgen var Line Dokken Riis (23), som studerer til å bli barnehagelærer ved NLA Høgskolen. Hun hadde hørt om denne dagen fra ei venninne og bestemte seg for å bare få det gjort.

– Jeg hadde utsatt det lenge, innrømmer hun.

– Hvorfor har du ventet?

– Det er på grunn av at jeg har sprøyteskrekk. Nå er jeg glad det er over, svarer hun lettet.

Ønsker å gjøre en forskjell

Riis er imidlertid ikke den eneste som venter med å ta vaksinen. Sykepleierstudent Helle kan fortelle at de har stått på stand, markedsført gjennom sosiale medier og informert om tilbudet i flere andre kanaler. Det vanligste svaret er at man bare ikke har tatt seg tid til å gjøre det eller har glemt det, opplyser hun.

– Det er jo så greit å få det gjort! Vi håper å få gjort en forskjell gjennom dette prosjektet, sier hun.

Studvests utsendte var heller intet unntak. Kølapp måtte trekkes og skjortearmen brettes opp. Da måtte det viktigste spørsmålet stilles.

– Gjør det vondt?

– Det er bare et lite stikk og en av de minste sprøytene du kan få. Vi sykepleierstudenter må prøve mye større sprøyter, så dette er ingenting, forsikrer Helle.

Kan forebygge kreft

Nesten alle tilfeller av livmorhalskreft skyldes HPV-viruset, som smitter gjennom seksuell aktivitet. Overlege Sveinung Sørbye opplyser om at det er et svært vanlig virus. Livmorhalskreft rammer rundt 300 kvinner hvert år.

– Det kan forebygges gjennom vaksinen, så det er jo genialt å ta den, sier legen.

Han hadde tatt turen fra Tromsø for å være med på den ekstraordinære vaksinasjonsdagen, og kan informere om at han brenner for saken.

– Av alle seksuelt aktive blir 70 prosent smittet med HPV. De fleste infeksjonene går over av seg selv, men 10 prosent kan få en langvarig infeksjon som kan føre til kreft. Det er viktig å ta vaksinen, sier han mens han stikker sprøyten inn i venstrearmen til Studvests utsendte.

Mål om å vaksinere 150

Allerede før klokken 11 var de fleste stolene i lokalet opptatt og køen for å ta vaksinen lang.

– Vi har et mål om at 150 stykker skal være innom. Det er allerede mange her så det tror jeg vi kan nå, sier sykepleierstudent Helle.

I samme slengen informerer hun også om at det er mulig å vaksinere seg hver torsdag fra 10–14 på Engen Helsestasjon.

– Pass på livmoren din, oppfordrer hun.

Studvests utsendte kan informere om at vaksinen ikke gjorde vondt.

Kommentarer

kommentarer