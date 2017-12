APROPOS-KALENDER, LUKE 12: De fleste av oss har vel på et tidspunkt opplevd å bli forsøkt dratt med i et pyramidespill av en gammel, perifer bekjent. Kanskje har du vært denne personen selv? La meg fortelle deg at det finnes bedre alternativer i livet.

Her om dagen tok en gammel bekjent kontakt. Det var først da vedkommende virket alt for hyggelig, og rett og slett genuint interessert i å vite hvordan det gikk med meg (hva faen liksom, dette er Norge) at jeg luktet lunta. Ikke lenge etterpå kunne han fortelle at han ville ha med akkurat meg på en spennende forretningsmodell.

Med andre ord hadde jeg nok en gang å gjøre med en stakkar som har brukt sparepenga på å bli slave i et pyramidespill. I motsetning til pyramideslavene i Egypt vil vedkommende, ved hjelp av standardiserte fraser, selvsagt blånekte for at akkurat dette er en pyramide. Sparekontoen hans vil derimot se realitetene, og må som Moses & co. forberede seg på noen års ørkenvandring.

Jeg gjør som farao Abraham Maslow og kaller en pyramide for en pyramide. Til deg som noen gang har vurdert pyramidespill, foreslår jeg fire gøye alternativer som fortsatt vil gi deg gleden av å drive Bu$iness som spiller på geometriske figurer:

Sirkelspill:

Her går pengene enkelt og greit i en sirkel fra førstemann til alle deltakere, til pengene er likt fordelt mellom hele gjengen. Akkurat som i pyramidespill er ingen verdier blitt skapt, men man har faktisk fått fordelt pengene helt likt! Minner om kommunisme, egentlig. Og som med helsekostproduktene du vil pushe på meg, så finnes det fortsatt en gjeng der ute som hardnakket mener at kommunisme fungerer.

Bidrar til godt kameratskap!

Rektangelspill:

Dette er et spill for deg som er litt mer A4. Her handler det om å skaffe seg en samfunnsnyttig jobb, betale skatt og bruke det som er til overs på å spare i for eksempel BSU.

Kjedelig, men her kan du faktisk bidra til samfunnet, din slask!

Kubespill:

Kommer egentlig ikke på noe med kube, men jeg vet av noe som heter kubbespill! Sånn som man spiller i hagen på fine sommerdager, vet du. En utmerket måte å ha det gøy med vennene dine uten å skamløst lure de med på dritt som de kommer til å tape penger på.

God S om du vil beholde vennene dine!

Kulespill:

Populært kalt rulett. Her er det bare å poppe sjampisen og la kula bane veien til en tilværelse som millionær! Vinner du ikke første gangen? Prøv igjen! Tom for penger? Ta opp forbrukslån!

Your momma didn’t raise no quitter!

Om disse forslagene likevel ikke skulle fungere for deg, men du fortsatt er interessert i lettjente penger, har jeg heldigvis løsningen. Jeg har nemlig fått tilgang på et spennende og innbringende distribusjonskonsept som jeg kan anbefale å ta en kikk på. Om du vil vite mer om hvordan man kan tjene enkle tusenlapper hver eneste måned, ta kontakt!!

