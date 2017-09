Vil sikre at studentene får riktig karakter

STYRKER RETTSSIKKERHETEN. Det nye forslaget fra Kunnskapsdepartementet skal gjøre studentene tryggere på at sensorer ikke gir alt for ulike karakterer. ARKIVFOTO: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN

Denne uken ble det sendt ut et nytt lovforslag.

– Det har vært flere saker hvor studenter har klaget på eksamenskarakteren og gått opp eller ned to karakterer etter klagesensuren, skriver kunnskapsminister Henrik Asheim i en pressemelding.

Derfor har Kunnskapsdepartementet denne uken sendt ut er forslag til å endre loven, slik at det i tilfeller hvor karakterspriket er på minst to karakterer vil bli gitt en tredje sensur.

Vil rettlede sensorer

– Store forskjeller er lite tillitvekkende for studentene. Så store forskjeller tyder på at rutinene til institusjonene rundt sensur, opplæring av sensorene og utarbeiding av gode sensorretledninger ikke alltid er gode nok, mener Asheim.

På grunn av dette foreslås det også at det skal innføres krav til sensorrettledning ved alle eksamener.

– Bedre rettledning av sensorer er noe studentene har ønsket seg lenge. Det skal hjelpe til med å redusere ulikhet i sensur mellom sensorer.

– Bør gi ny vurdering

Kunnskapsdepartementet skriver at karakterer som spriker bør vurderes på nytt, men at det bør være opp til høgskoler eller universitetet selv å fastsette hvordan det skal skje.

Det kan eksempelvis gjøres ved at nye fagpersoner skal vurdere karakteren på nytt, eller at sensorene fra første og andre runde setter seg ned sammen for å diskutere hvilken karakter som er rett. I en slik runde foreslår departementet at flere deltar i vurderingen, for eksempel fagansvarlig for den aktuelle eksamenen.