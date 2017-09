Når en karakterbegrunnelse bare er bullshit

ILLUSTRASJON: TRINE LOUISE WEEN

Karakterbegrunnelser skal gi deg et vern mot urettferdig sensur. Sånn funker det ikke alltid.

I vår tok jeg innføringsemnet SOS101 på Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Da jeg fikk karakteren, en C, ba jeg om begrunnelse på den. Ikke fordi jeg var misfornøyd, men fordi jeg alltid gjør det – for å lære hva jeg kan gjøre bedre på neste eksamen.

Men jeg lærte ikke mye. Begrunnelsen som tikket inn i innboksen min så slik ut:

Min første reaksjon var å le litt oppgitt over den slette jobben sensoren hadde gjort. Det er jo litt komisk at noen som har satt seg ned for å skrive feedback klarer å få det til å bli så innholdsløst. Etter å ha tenkt litt over det, ble jeg forbanna.

For slik jeg har forstått det, skal karakterbegrunnelsen sikre en student mot å bli urettferdig behandlet av sensor. Når du leser begrunnelsen, skal det stå noe om hva som er de gode og dårlige elementene av oppgaven. På den måten får du vite om sensor har gjort en rimelig vurdering av besvarelsen din, og dermed også om du bør vurdere å klage.

I tillegg bør karakterbegrunnelsen vise klart og tydelig at sensor faktisk har lest din eksamensbesvarelse, ikke noen andre sin. Det har skjedd før, og kommer til å skje igjen, at sensor blander sammen oppgaver og kandidatnummer, og slik ender opp med å gi feil karakter til en student. Det er heller ikke noe å hisse seg opp over: Det er helt normalt å gjøre feil. Det som derimot er noe å hisse seg opp over, er når disse feilene ikke kan fanges opp.

Og når noen skriver en så intetsigende begrunnelse som den jeg fikk, har jeg ingen som helst sjanse til å være sikker på at sensor faktisk har rettet min besvarelse og ikke noen andre sin. Jeg har også null mulighet til å vite om sensor har foretatt en fair vurdering av de svake og sterke sidene ved oppgaven min, eller om han bare leste konklusjonen og ga meg en karakter basert på den. Dermed faller hele poenget med karakterbegrunnelsen bort.

Det er lite sannsynlig at jeg er den eneste som har opplevd å få en mangelfull karakterbegrunnelse. Når 30 000 bergensstudenter avlegger minst to eksamener hver i semesteret, blir det også bedt om en hel del begrunnelser – antallet i seg selv tilsier at noen av dem kommer til å bli gitt av en sensor som enten er travel, ikke helt har dagen eller rett og slett er lat.

For tiden jobber mange studentpolitikere for at du skal få en karakterbegrunnelse sammen med karakteren din, uavhengig av om du har bedt om det eller ikke. Målet er at sensoren skal gi en bedre begrunnelse, fordi hun må skrive den mens hun har det du skrev friskt i minne. Selv er jeg ikke sikker på om det er der vi bør sette inn støtet for å løfte studiekvaliteten, men én ting skal være sikkert: Om sensorer fortsetter å levere begrunnelser som den jeg fikk, blir det veldig mye lettere å argumentere for automatisk karakterbegrunnelse.