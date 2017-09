Vilde (29) er student og festivalsjef

TRAVEL DAME. Vilde Blomhoff sier hun har både drømmejobben og drømmestudiet. Hun har vært festivalsjef for Vill Vill Vest i to år, samtidig som hun er student. FOTO: HENRIK FOLLESØ EGELAND

Vill Vill Vest braker snart løs. Bak roret sitter en psykologistudent.



VILL VILL VEST Nasjonal musikkfestival som foregår i Bergen mellom torsdag 28. til lørdag 30. september.

Konsertene foregår over hele byen.

Over 60 artister skal spille på ulike scener. Kilde: Vill Vill Vest

– Akkurat nå er det helt crazy, for det starter jo snart!

Studvest møter Vilde Blomhoff (29) i Østre Skostredet, der det er duket for fest de kommende dagene. Nytt av året er at de brosteinskledde gatene skal være et slags hovedområde for musikkfestivalen Vill Vill Vest. Frivillige og festivalengasjerte mennesker løper frem og tilbake for å fikse alt som skal på plass før arrangementet braker løs.

Blomhoff er en av de travle menneskene. Hun studerer tredjeåret på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen, men for øyeblikket er det mest Vill Vill Vest som gjelder. Hun er nemlig festivalsjef for andre år på rappen.

– Jeg har jo på sett og vis både drømmejobben og drømmestudiet, så det at det er hektisk er jo på en måte et luksusproblem, sier hun.

– Må planlegge godt

Blomhoff dro fra Oslo til Bergen for å legge musikkbransjen på hylla slik at hun kunne satse på studiene. Det gikk bare sånn halvveis etter planen.

– I hovedsak skulle jeg jobbe med festivalen ved siden av studiene. Jeg hadde veldig lyst til å engasjere meg i Vill Vill Vest, som da var helt i startfasen. Så fikk jeg tilbud om stillingen som festivalsjef i fjor, og klarte ikke å si nei til det, forteller Blomhoff.

Som festivalsjef jobber Blomhoff 40 prosent ved siden av studiene. Da skal det litt ekstra til for å få hverdagskabalen til å gå opp.

– Det blir jo mye på en gang! Det har hendt at det obligatoriske på studiet har krasjet litt med Vill Vill Vest, men så lenge jeg planlegger godt nok, så går det rundt, sier hun.

– Det har i hvert fall gjort det så langt, legger hun til, og påpeker at det ennå er tidlig i semesteret.

Drømmestudiet og drømmejobben

Mye av arbeidet rundt festivalen er intensivt i perioder, opplyser psykologistudenten. Videre kan hun fortelle at det har vært mye å gjøre med festivalen tidlig i semesteret, men at det da samtidig har vært litt roligere på studiet.

– Jeg liker veldig godt det jeg driver med, både på skolen og med Vill Vill Vest, så jeg føler meg heldig, sier Blomhoff.

Hun legger likevel til at hun er usikker på om det blir et tredje år som festivalsjef, og har planer om å «legge opp» i utgangen av 2017.

– Musikk-Bergens 17.mai

Under Vill Vill Vest skal nærmere 60 aktuelle artister opptre på flere scener rundt om i Bergen sentrum. Torsdag 28. til lørdag 30. September gjøres byen om til én stor konsertarena.

– Vi har et fokus på å fremme nye og spesielt relevante og aktuelle artister. I år har vi utvidet litt, og har en del flere scener, men er likevel opptatt av å holde fast på de intime rammene rundt festivalen, sier Blomhoff.

Selv har studenten håp om å få sett noen konserter selv, men er usikker på om det lar seg gjøre mellom festivalsjefslagene:

– Jeg tør ikke å legge noen konkrete planer, alt blir egentlig bonus, sier festivalsjefen.