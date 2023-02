Bergen arkitekthøgskole (BAS) er en privat høgskole som holder til i Sandviken. De har 170 registrerte studenter og rundt 30 studenter på hvert kull.

­­– Det er jo kaldest her i hallen, men her er det mer et arbeidsområde. I klasserommet skal det være rundt 19 grader, men ofte blir det kaldere. Det har vært ganske kaldt i fingrene, forteller Nora Håskjold.

Hun er student ved BAS og forteller at hun har hatt mye klær på seg i vinter. Gjerne flere lag med ullundertøy, i tillegg til ullgenser. Den kalde temperaturen mener hun skyldes flere ting:

­­­– Det ene er jo at de prøver å spare strøm og at det er en gammel bygning hvor det er vanskelig å regulere temperaturen jevnt. Vi har snakket med administrasjonen om det. De hører på oss, vil jeg si. Vaktmesteren er ofte oppe og spør om det er for kaldt.

Håskjold sier at slike temperaturer er å forvente i en bygning som denne.

– Jeg tenker ikke nødvendigvis så mye på akkurat det. Man får jo føle på kroppen hvordan det er hvis det er uisolert og undervarmet.

Venner seg til forholdene

Da Studvest målte temperaturen en tirsdag i slutten av januar viste gradestokken 5 grader i hallen. Der bygger studentene modeller og får teste ulike materialer og teknikker.

5 GRADER: Da Studvest målte temperaturen viste gradestokken 5 grader i hallen.

Studentene Gunnhild Daling Korsøen og Karen Horvei deler betraktningene til Håskjold om de ulike temperaturene på skolen.

­– I hallen er det nesten alltid kaldere enn ute, mens i klasserommene er det litt varmere. Lærernes kontor er veldig varmt og godt, forteller Horvei lattermildt.

De forteller at de alltid går med stillongs og mye ull, men legger samtidig til at man venner seg til forholdene på skolen.

­– Man velger kanskje å være i de varmere rommene og så er man ikke så lenge i hallen, sier Korsøen.

– Hva tenker dere om at det er nettopp en arkitekthøgskole som har rom som er dårligere isolert enn andre?

– I starten var det ingenting som var isolert, så det er jo et bygg med mange utfordringer. Det gir oss jo noe å lære av. Jeg synes det er greit. De har jo klart å ordne det i klasserommene og så har vi hallen som vi får prøvd oss på, forklarer Horvei.

– De isolerer litt etter hvert så det blir jo bedre. Bygget er så stort at de ikke kan gjøre alt på en gang, skyter Korsøen inn.

Begrenser strømskostnadene

Rektor ved BAS, Emma Nilsson, informerer i en e-post til Studvest om at hallen ikke er et temperert rom. I motsetning til klasserom, grupperom, auditorium og kantine, skal den ikke varmes opp.

BAS: Slik ser det ut i den uisolerte arbeidshallen.

– Det er en bygghall der studentene kan jobbe som på et uteområde, men som er skjermet med tak og vegger. Når studentene jobber der er de klare over at de må kle seg som for utearbeid.

Nilsson forklarer videre at studentene bruker hallen til mange ulike slags arbeider som workshop, modellarbeider eller fullskala bygg.

– Iblant kan slike kurs også omfatte ombygging av skolen. Biblioteket er for eksempel bygget av masterstudenter, akkurat som kantinen. Fra et pedagogisk perspektiv er det verdifullt at arkitektstudenter har mulighet til å arbeide i 1:1 og prøve ut både design og konstruksjon gjennom å bygge rom som skal brukes på ordentlig.

Hun opplyser også om at innetemperaturen ble vedtatt satt ned til 19 grader på hele huset i fjor for å spare strøm. Dette vedtaket omfatter studentsalene, lærerrom og administrasjonskontor.

– Som de fleste andre utdanningsinstitusjoner måtte BAS i fjor iverksette tiltak for å begrense strømkostnadene.

