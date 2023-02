Om du trasker rolig nedover Allégaten fra SV-fakultetet i retning Danmarksplass, vil kanskje den massive, 7 etasjer høye betongblokken på høyre side fange oppmerksomheten din.

Realfagbygget, som representerer en base for en vesentlig andel av Bergens studenter, har stått der i nærmere 50 år.

Skal forbedres

Nå står det overfor en totalrenovasjon til en verdi av i overkant av 2 milliarder kroner. Til sammenligning er den anslåtte prisen på det splitter nye EnTek-bygget i samme prosjekt 400 millioner kroner.

Prosjektet med tittelen «Nygårdshøyden Sør» er et byggeprosjekt som tar sikte på å gjenskape og forbedre Realfagshøyden ved Universitet i Bergen.

Prosjektet innebærer oppussingen av Realfagbygget og Fysikkbygget gjennom statlig finansiering, samt et nytt energi- og teknologibygg (EnTek) som skal finansieres sammen med næringslivet. Dette nye bygget vil kombinere læringsareal med næringsliv i håp om å skape en tettere relasjon til livet etter studier.

Billigere enn i Oslo

Assisterende fakultetsdirektør ved Matematisk-naturvitenskapelig fakultet (MatNat), Kristine Breivik, forklarer at den betydelige prisforskjellen mellom oppussingen av Realfagbygget og det nye EnTek-bygget skyldes at de er ulike typer bygg.

– Realfagsbygget er et laboratoriumsbygg og det nye bygget er et kontorbygg. Det er veldig mye billigere å bygge et rent kontorbygg.

DYRT PROSJEKT: Kristine Breivik foran Realfagsbygget som står foran store forandringer. FOTO: Frøya Lofthus

Breivik utdyper årsakene for den store kostnaden av oppussingen av Realfagbygget slik:

– Vi skal fasilitere for alt som finnes av ulike gasser, vi skal ha strøm og laboratorier, og med all labaktiviteten er det helt spesielle krav til HMS av alle slag.

Videre peker Breivik også på at livsvitenskapsbygget, som bygges ut i tilknytning til Universitetet i Oslo, til sammenlikning har et anslått budsjett på 12 milliarder kroner.

Breivik og Victoria Liseth, PR- og kommunikasjonsansvarlig i Realistutvalget, deler oppfatningen om hvorfor totalrenovasjonen blir såpass dyr. Bygget, som ble reist samme år som den første Star Wars-filmen ble lansert, er «et gammelt bygg som koster mye» ifølge de to.

REALFAGBYGGET: Basen for realfag ved UiB har stått siden 1977. FOTO: Frøya Lofthus

– Et prosjekt regjeringen trenger

Til forskjell fra EnTek-bygget, er prosjektene i Realfagbygget og Fysikkbygget avhengig av støtte fra statsbudsjettet. Ifølge Breivik kan avhengighet av statlig støtte medføre problemer og forsinkelser ved hvert nye statsbudsjett.

– Hvor sikre kan studentene være på at dette prosjektet fullføres innen anslått tid?

– Vi mener at vi har nettopp den typen prosjekt som denne regjeringen trenger. Vi gjenbruker, vi tenker økonomi og kvadratprisen er veldig mye lavere sammenlignet med når det skal bygges nytt, forklarer Kristine Breivik.

Kan forsinkes

Oppussingen av realfagsbygget planlegges å være ferdig i 2031. Det er et anslag som kan sinkes av endret politisk satsing i statsbudsjettet.

NY KANTINE?: Victoria Liseth fra Realistutvalget er positiv til prosjektet og håper bygget kan få kantine fort. FOTO: Magnus Gulbrandsen

Victoria Liseth i Realistutvalget har forståelse for at aktive studenter ikke får oppleve mye av resultatene. Videre uttrykker hun at studentene har blitt forsikret om at «det ikke skal komme noen store forandringer», men at dette avhenger av gode planer for overgangsfasen, noe hun mener det har vært lite informasjon om foreløpig.

Endelig kantine

Forbedrede samlingspunkt for realfagsstudentene er et punkt som Liseth og Breivik begge opplever som sentralt. Et slik samlingspunkt, som studentene har etterlyst lenge, er en operativ kantine i bygget.

– Vi har jo bare kaffebaren der nå. Jeg syns en kantine er veldig viktig for at folk skal kunne ha et sted å lunsje, lese og samles.

Mangelen på kantine har lenge vært et av de større irritasjonsmomentene for studenter som tilbringer sin tid ved Realfagbygget. Dette har skyldtes at ventilasjonssystemet ikke har tillatt en aktiv kantine.

Liseth utdyper at dette er en sak som MatNat-studentene har jobbet for lenge:

– Det har jo vært snakk om kantinen siden jeg begynte egentlig, at folk at vil at den skal åpne igjen.

Spesielt i eksamenstider opplever hun det som problematisk og håper helst på en løsning før prosjektets anslåtte slutt i 2031.

