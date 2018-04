– Jeg tror resultatene til flere kommer til å bli dårligere. For eksempel på grunn av søvnmangel, sier student Morten Stene.

Han har tidligere fått døgnrytmen ødelagt av kollektivets 16. mai-feiring, og er stygt redd for at en reprise kan ha negative følger for hans eksamen 18. Mai.

Han er ikke den eneste som må møte opp i eksamenslokalene tidlig etter nasjonaldagen. Blant annet må studentene på sammenliknende politikk-studiet møte til sin eksamen i emnet Stats- og nasjonsbygging som starter klokken 09.

Studentene som tar emnene Regions, «Federalism and EU integration (SAMPOL205)», «Allmenn litteraturvitskap Litteraturteoretisk særemne (ALLV201)» og «Fordjuping i latinamerikansk litteratur med bacheloroppgave (SPLA258)» må også møte til enten skriftlig eller muntlig eksamen den 18. mai.

Eksamensdatoene er hentet fra UiBs egne nettsider.

Gikk drit dårlig forrige gang

Student Morten Stene får full støtte fra student Mats Varre Sandøy.

– Det er så dumt som det går an å bli. Dette er andre gang jeg har eksamen 18. mai. Den gang var gjennomsnittskarakteren D. Så det gikk rett og slett drittdårlig for de aller fleste.

Viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal, sier problemstillingen er blitt behandlet av universitetet ved flere anledninger.

– Vi har også kommet med en oppfordring til fagmiljøene om å unngå å legge eksamen til 18. mai og bedt dem heller velge andre datoer, sier hun.

Forstår frustrasjonen

Samdal påpeker at det er flere logistiske utfordringer relatert til eksamensperioden, men forstår frustrasjonen til studentene.

– Jeg forstår de som synes det leit. Det er jo en dag man liker å markere, og da kanskje særlig i Bergen. Men som sagt, vi jobber for å unngå det, sier Samdal.

Juliane Ludvigsen tar også Stats- og nasjonsbygging. Hun mener det burde være mulig å finne en annen dato.

– Selv om ikke alle leser dagen før så er det en del som er avhengige av muligheten til å gå gjennom viktige fakta kort tid i forkant, forteller Ludvigsen.

Hun legger til at det føles litt komisk å ha eksamen i Stats- og nasjonsbygging dagen etter feiringen av nasjonens grunnlov.

– I mitt tilfelle blir det derfor en veldig dempet feiring.

Ikke lenger årets favorittdag

Det blir det også for Thea Belhadi, som tar emnet Regions, Federalism and EU integration.

– 17. mai er favorittdagen min, men i år gleder jeg meg ikke like mye. Det blir kjipere denne gang, sier hun.

Både Ludvigsen og Belhadi mener studentene hadde fått mer ut av å ha eksamen en annen dato.

– Jeg skjønner ikke hvorfor man absolutt skal ha det dagen etter nasjonaldagen. Ville man ikke vært mer tjent med å legge eksamen til uka etter? sier Belhadi.

– Det kan hende at det vil gå utover karakteren til flere.

