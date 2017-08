Dronningen av Høyden

For et drøyt år siden gjorde kjendiskarrieren til Araya et realt byks, da hun havnet i et tysk rockemagasin. Matfar ble intervjuet om musikken sin, og nevnte i en bisetning at katten hans var oppkalt etter Tom Araya. Det endte med at Araya fikk ansiktet sitt trykket i et stort opplag som nå ligger rundt omkring i tyske rockebokhyller.