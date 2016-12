Forslag til nyttårsforsett

FOTO: Lene Risholt Thorbjørnsen.

I fjor ble jeg oppmerksom på at dette kanskje var et kvinneproblem. Du kan tro jeg ble forbannet.

APROPOS Apropos er den frie spalten der Studvest-journalistene kan skrive om akkurat det de vil. Språket er ofte i muntlig form, og med et glimt i øyet. OBS! Spalten har høy førekomst av satire, sarkasme og ironi, og bør tas med en klype (noen ganger en neve) salt.

Da jeg var rundt syv år gammel spurte jeg pappa om hvem som var den mektigste personen i hele verden. «Presidenten i USA», svarte han. Okei, tenkte jeg. Da skal jeg bli det.

Maktbehovet mitt vokste med årene. Var det noe man kunne bli sjef for, sto jeg klar. Jeg har hatt en haug med lederverv fra barneskolen til ungdomsskolen til videregående. Jeg tvilte aldri på at jeg var god nok til noen av dem.

Jeg innså etter hvert at presidentjobben ikke var et realistisk mål. Kanskje var det denne oppdagelsen som gjorde at jeg endret meg. Etter videregående ble jeg stadig mer usikker på mine egne evner. Jeg ble redd for å søke på jobber eller verv jeg hadde lyst på. Tenk hvis jeg faktisk fikk jobben. Ville jeg være bra nok?

Når jeg fikk spennende muligheter eller tilbud var første reaksjon ofte redsel. Jeg hadde så utrolig lyst til å si nei. Jeg var sikker på at jeg ville drite meg ut. Hvor var det blitt av den arrogante syvåringen som ville være sjef over verden, og som trodde hun var flink til alt?

I fjor ble jeg oppmerksom på at denne usikkerheten kanskje ikke bare var mitt problem, men et kvinneproblem. Dette på grunn av en kommentar om jenter som ikke snakker på forelesning, og at selvtillit kan være en av årsakene. Du kan tro jeg ble forbannet. Jeg som skal være en selvstendig, smart og moderne kvinne, er egentlig bare en usikker liten jente.

Derfor har jeg tvunget meg selv til mye det siste året. Jeg søker på alt jeg har lyst til, selv om jeg ikke vet om jeg er kvalifisert nok. Jeg sier ja til alle tilbud, selv om jeg er redd.

Jenter, er dere lei av nyttårsforsett om å slutte å snuse, begynne å trene og spise sunt? Jeg foreslår et litt annerledes nyttårsforsett i år: Gjør noe du har lyst til selv om du er redd for å feile. Og hvis du får den jobben eller det vervet, så mener noen at du er bra nok. Da får du stole på det. Lykke til!