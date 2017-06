– Lesesalene bør være åpne hele eksamensperioden

TRANGT. Geografistudentene Anne Sofie Hovden, Caroline Håvik, Trygve Ellef Lind og Håvard Brown mener det ikke er god nok kapasitet på U.phil på helligdager. FOTO: ADRIAN BRUDVIK

Studenter reagerer på at UiB ikke har full kapasitet på U.pihl hele eksamensperioden.

Ulrikke Pihls hus Et bygg fra 1906 som hører til Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiB.

Inneholder lese- og PC-saler for studenter ved fakultetet. Kilde: UiB.no

I fjor var lesesalene på Ulrike Pihls hus (U.pihl) døgnåpne hele eksamensperioden. Det er de ikke dette semesteret, og på helligdagene er datarommene stengt.

– Lesesalene burde være åpen hele eksamensperioden. Ikke nødvendigvis på natten, men i hvert fall fra åtte om morgenen til elleve på kvelden, sier Håvard Brown.

Han studerer geografi og tar denne uken eksamener sammen med medstudentene Anne Sofie Hovden, Caroline Håvik og Trygve Ellef Lind. Studentene reagerer på at Universitetet i Bergen (UiB) ikke tilpasser godt nok for eksamensstressede studenter.

– I mai er det flere helligdager, og senest på Kristi himmelfartsdag kom vi til stengte dører. Noen få vanlige saler var åpne, men der var det ikke plass til alle, sier Brown.

Eksamenslesing har ikke røde dager

– Vi har forståelse for at det er helligdager, men for studenter er det nødvendig å lese hver dag i eksamensperioden, uavhengig av hvilken dato det er, sier Lind.

Studentene forteller at de har sendt mailer til fakultetet, uten å få svar. De har bare blitt henvist til andre.

– Vi krever ikke helgeåpent hele året, men det ville vært fint nå som eksamen nærmer seg, mener Hovden.

– Bare begrenset PC-kapasitet

Ingrid Christensen, seksjonssjef ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, forteller at lesesalene på U.pihl er åpne fra seks om morgenen til elleve på kvelden alle dager, inkludert helligdager.

– Det er bare PC-salene som har begrensede åpningstider, sier hun.

Dette har ifølge henne med å gjøre at datautstyret er kostbart og IT-avdelingen må kunne ha oppsyn med dem.

– Ser ikke utfordringene

Geografistudentene mener det hjelper lite at andre lesesaler enn PC-salene er åpne, når det ikke er plass til at alle kan sitte der.

– Vi ser ikke problemet med å ha disse salene åpne som vanlig på en helligdag eller søndag. Bygget må uansett låses hver dag, så vi kan ikke se at det blir mer jobb å ha disse rommene åpne.

Studentene slår fast at hvis alle studenter ved fakultetet skal bruke U.pihl når bibliotekene er stengt, må det være mer enn tre rom åpne.

Christensen fra fakultetet forteller at U.Pihl etter planen skal oppgraderes i løpet av 2018.

– Da vil vi se på løsninger hvor datarommene også er åpne hele tiden.