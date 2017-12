«Den utringningen snakker til meg».

«Er hun singel?»

«Rett i kløfta».

Kommentarene over er ikke hentet fra en erotisk nettside. De er hentet fra en anonym gruppechat som ble opprettet på Kvarterets generalforsamling tidligere denne måneden.

Chatten var i utgangspunktet ment for å kommentere det som ble diskutert på møtet. I stedet brukte noen av de som var tilstede chatten til å skrive anonyme meldinger om dem som tok ordet.

Blant dem det ble skrevet trakasserende kommentarer om var leder av Studentersamfunnet i Bergen, Oda Bjerkan (21).

– Lett å tenke at det ikke skjer med en selv

– Jeg var der for å snakke om Samfunnets drift, siden vi er én av fem driftsorganisasjoner som holder til på Kvarteret, forteller Bjerkan.

Samfunnet-lederen sier hun er overrasket over at noen valgte å misbruke den anonyme chatten på denne måten. Hun synes det er rart at så mange valgte å være med på det som var åpenbar seksuell trakassering, og reagerer også på at ingen i chatten tok avstand fra det som ble skrevet.

– Jeg vet at dette skjer i filmbransjen, i næringslivet og i akademia. Men det er lett å tenke at det ikke skjer med en selv, i studentmiljøet.

Bjerkan er også studentpraktikant i Bergen Næringsråd. Når hun har fortalt vennene sine om hendelsen har ingen tippet at det skjedde på Høyden – alle har trodd at det skjedde på den mye omtalte årsmiddagen i næringsrådet.

– Krevende å stå fram

Bjerkan forteller at hun har gått mange runder med seg selv og har vært usikker på om dette er noe hun har ønsket å uttale seg om i media. Mange av meldingene omhandlet blant annet hennes kropp og sivilstatus.

– En av grunnene til at dette er veldig ukomfortabelt, er at jeg ikke aner hvem som har sagt hva. Alt jeg vet er at det kan være personer jeg kjenner og som oppholder seg på akkurat de samme stedene som meg.

Hun mener likevel det er viktig at noen tør å stå fram og si at dette ikke er greit.

– Dette hadde nok ikke skjedd med en mannlig leder av Samfunnet. Noen kunne kanskje funnet på å kommentere utseende, men ikke kropp på samme måten. Jeg tror det fratar kvinner muligheten til å delta i debatten på samme måte som menn.

Har du opplevd seksuell trakassering som student? Da vil vi i Studvest gjerne prate med deg. Ta kontakt på nyhetsredaktor@studvest.no Verken det du forteller eller navnet ditt vil bli brukt offentlig uten at du selv har godkjent det.

– Fikk truende lapper

I ettertid har Bjerkan opplevd å finne lapper i jakken sin. Disse lappene inneholdt også kommentarer om kropp og utseende.

– På en av dem står det «hva er minstestraff for voldtekt?», forteller hun.

Hun presiserer at det ikke er sikkert at det er sammenheng mellom hendelsen på generalforsamlingen og lappene hun har funnet i jakken sin.

– Jeg er jo vimsete og kan finne på å legge fra meg en jakke et sted i fem timer. Så da kan hvem som helst ha puttet lapper i den. Jeg omgås tross alt veldig mange mennesker i løpet av en dag, sier hun.

Samfunnet-lederen sier at hun opplever lappene som ubehagelige, men ikke truende.

– Jeg tror dem rundt meg opplever det som mer truende enn meg. Foreløpig sover jeg godt om natten.

Håper på beklagelse

– Hva ville du sagt til dem som har skrevet trakasserende meldinger om deg?

– Jeg må si at jeg er litt skuffet over at ingen har kommet til meg og beklaget ennå. Foreløpig er det bare de som ikke deltok i chatten som har sagt at det er beklagelig.

Bjerkan forteller at hun er en tilgivende person og at hun ville satt pris på om noen tok ansvar for det de har gjort.

– Men jeg skal ærlig innrømme at jeg trodde at terskelen for å si ifra om at dette ikke er greit var lavere, sier hun.

Samfunnet-lederen håper at flere i framtiden gir beskjed når slike ting skjer med dem eller andre rundt seg.

Etter at intervjuet med Bjerkan ble gjort, har to av dem som skrev om henne i chatten kommet og beklaget. Hun forteller at disse personene ikke skrev de mest ydmykende kommentarene.

Kommentarer

kommentarer