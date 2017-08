SiB-katten er død

ELSKET. SiB-katten var populær blant både studenter og andre på Høyden. ARKIVFOTO: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN

Den høyt elskede pusen gikk bort mandag kveld.

Det meldes på SiB-kattens uoffisielle Facebook-side.

SiB-katten, eller Araya, som hun egentlig heter, har lenge vært en populær skikkelse på Studentsenteret, der den langhårete sibirkatten gjerne koste med studenter i kantinen eller latet seg på disken til SiB Trening.

Nå er det imidlertid slutt. Eieren hennes forteller på Instagram at dødsårsaken var en blodpropp.

Lokalkjendis

SiB-katten har tidligere vært kjent for blant annet å bli lansert som kandidat til å bli Universitetet i Bergens offisielle maskot av studentlista Det Eneste Reelle Alternativ.

Også uten å ha blitt maskot har Araya klart å komme i begivenhetenes sentrum: Studentene på Studentsenteret ble i fjor svært sjalu på sine kolleger på Dragefjellet da pusen og hennes eier flyttet ut til Sydneskleiven.

Men kattens berømmelse begrenser seg ikke til bare studentmiljøet. Da den forsvant fra sin eier for to år siden, forsto Bergens Tidende at deres samfunnsoppdrag innebar å informere bergenserne om det da katten endelig var hjemme igjen.

Slike saker vil dessverre aldri igjen kunne glede verken bergensere generelt eller studenter spesielt. Studvest kondolerer, og kommer til å savne Araya.