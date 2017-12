– Vi er veldig fornøyd, og skal vise oss verdige tilliten, forteller student Ingvild Bjørnson (22).

Forrige uke kunne Studvest melde at hun og medstudentene var bekymret for studiet sitt. Under dagens fakultetsstyremøte ble imidlertid forslaget om å kutte en av tre stillinger ved teatervitenskap innen 2020 nedstemt.

– Det er veldig fint for teatervitenskap, men synd for dem som istedenfor mister en stilling, sier Jørgen Sejersted, dekan ved Det humanistiske fakultet (HF) ved Universitetet i Bergen.

Kutt i større fag

Videre kan han opplyse om at det ble historie som vil miste stillingen. Det kommer som følge av at HF sliter med økonomien og må bukte med et underskudd på 16 millioner kroner.

– Det er jo beklagelig at det går ut over historie, men sånn er det når budsjettet er så lavt, sier student Bjørnson.

Dekan Sejersted forteller at det er en tung prosess og at de nå vil gå i samtaler med historiefaget for å finne ut hvordan de skal løse det. Fagfeltet har et veldig høyt studenttall, forteller han.

– Vil det få konsekvenser for historie?

– Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser det vil få, men budsjettsituasjonen gjør det vanskelig, svarer Sejested.

Rammer sju andre fag

I tillegg til historie ble det også vedtatt kutt i til sammen sju andre stillinger. Dette er fagene det kuttes i:

Italiensk

Spansk

Nordisk

Russisk

Tysk

Lingvistikk

Litteraturvitenskap

HF-dekanen er nå glad for at bemanningsplanen ble vedtatt.

– Jeg synes vi hadde en god debatt. Det ble ikke helt som vi ønsket det, men sånn i det store og hele er vi glade for at vi nå har et utgangspunkt for videre arbeid, sier han.

