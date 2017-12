– Vi føler oss ikke prioritert eller verdsatt.

Det forteller Anna Hoelsæter Hansen (22). Hun studerer til en bachelorgrad i teatervitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB), og reagerer sammen med flere andre ved studiet på at UiB i sin bemanningsplan foreslår å kutte en av tre stillinger ved fagfeltet fra og med 2020.

– De kommer ikke til å legge oss ned nå, men det er det som vil være konsekvensen når stillingen forsvinner om tre år, forteller Ingvild Bjørnson (22), som går på samme studie.

Dekan ved Det humanistiske fakultet (HF), Jørgen Sejersted, sier han har full forståelse for at det svir å miste en stilling, men er klar på at fakultetet ikke har planer om å legge ned faget. Videre begrunner han situasjonen med at fakultetet er nødt til å utføre smertefulle kutt på grunn av økonomien.

– Vi må kutte stillinger i flere fag og denne gangen er teatervitenskap et av dem vi foreslår, sier han.

– Hoveddelen av budsjettet vårt går til lønnskostnader, og vi har ingen andre steder å kutte enn i stillinger. Jørgen Sejersted, dekan ved Det humanistiske fakultet

16 millioner i underskudd

Dette er ikke første gang det kommer frem at HF sliter økonomisk. Allerede i 2015 kunne Studvest rapportere om et underskudd på 14 millioner, mens det i 2016 var på 15 millioner. Nå er underskuddet oppe på cirka 16 millioner, opplyser dekanen.

I 2018 vil HF budsjettere med et underskudd på over fem millioner kroner, og de foreslår nå å trekke rundt åtte stillinger i løpet av en fireårsperiode. Det kommer i tillegg til at de nettopp er ferdige med en prosess der de har kuttet åtte stillinger.

– Hoveddelen av budsjettet vårt går til lønnskostnader, og vi har ingen andre steder å kutte enn i stillinger, sier Sejersted.

Hvor kuttene kommer avhenger av en rekke faktorer, og Sejersted kan fortelle at de har sett på både studenttall, prosjektaktivitet og strategiske satsningsområder. I tillegg har ikke UiB mulighet til å sparke ansatte uten saklig grunn, og må derfor se på steder hvor det har vært naturlige avganger.

– Vi kan bare spare der noen går av for aldersgrensen eller av andre grunner, forklarer han.

Mastertilbudet kan forsvinne

Studentene Studvest har vært i kontakt med forteller at studiet allerede har begrenset kapasitet.

– Med bare to stillinger vil det ikke være nok kapasitet til å tilby et masterprogram, sier Bjørnson.

Hun får støtte fra masterstudent Eirin Lindtner Storesund (24), som kan fortelle at studentene vil jobbe for å bevare stillingen. Fremover planlegger de å stille opp på både institutt- og fakultetsmøter for å kjempe for faget.

– Vi ønsker å vise at vi bryr oss, sier Lindtner Storesund.

Dekan Sejersted opplyser om at de har et godt studenttall på bachelorprogrammet, men at det er færre på det høyere nivået.

– Så mastertilbudet vil forsvinne?

– Mest sannsynlig, svarer dekanen.

Det faller ikke i god jord hos student Hoelsæter Hansen.

– Når dette er holdningen vi møter så føler vi oss ganske uviktige, sier hun.

Mener det vil ramme studentkulturen

Masterstudent Lindtner Storesund er klar på at en svekkelse av faget, og mulig nedleggelse, vil få store konsekvenser for kulturlivet i Bergen. Hun er selv teatersjef i Studentteateret Immaturus, og mener studentkulturen i brosteinsbyen i stor grad drar nytte av studieretningen.

Studentene presiserer at utdanningen er unik i akademisk sammenheng, da andre studier i større grad har en praktisk eller pedagogisk tilnærming til faget. I tillegg opplyser Lindtner Storesund om at studiet ikke finnes noe annet sted i landet etter at det ble lagt ned i Oslo i 2012.

– Jeg ville ikke vært her i Bergen hvis det ikke var for denne studieretningen, sier Bjørnson.

Kommentarer

kommentarer