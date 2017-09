Studenter pådro seg diaré frivillig

SELVPÅFØRT. Julie Jørs og Iselin Kulild bor på isolat på Haukeland. I motsetning til mange andre er de her frivillig. FOTO: NORA ELVESTAD

Bor på isolat med løs mage for fattige barn i Afrika.

E.coli Er et fellesnavn på en gruppe bakterier som forekommer normalt i store mengder i tarmsystemet til dyr og mennesker. Noen varianter av E.coli har sykdomsfremkallende egenskaper.

Det finnes fire typer E.coli.

Typen studentene ble smittet av kalles ETEC, og er en hyppig årsak til diaré hos barn i utviklingsland og hos turister. Kilde: nhi.no

– Da det var som verst var jeg på do sju ganger på én dag. Rekorden er på ni, forteller Julie Jørs (23).

Hun er med i en studie hvor studenter frivillig smittes med E. coli-bakterier. Resultatene skal brukes til utviklingen av en vaksine for barn i u-land.

Medisinstudentene Julie Jørs, Iselin Kulild (26) og Eirill Sæbø (22) er jentene som har blitt smittet så langt. De ble innlagt på Haukeland sykehus 19. september, og fikk da et shotglass med bakterien. Avføringen deres skal over lengre tid testes for bakterienivå.

To av tre smittet

Av de tre som ble gitt bakterien i denne omgang, ble bare to syke. Iselin var den som ikke merket noe som helst.

– Selv om jeg ikke har blitt syk, så er det gøy å få pasientopplevelsen og se hvordan de som er innlagt her har det, forteller hun.

Julie på sin side ble syk av bakteriecocktailen. Men til tross for løs mage og hodepine mener hun opplevelsen var god.

– Jeg er positivt overrasket, og det var mindre ubehag enn jeg trodde det ville være. Vi må bo og oppholde oss her, men vi får lov til å gå rundt på sykehuset.

Det eneste stedet studentene ikke får gå, er i kantinen eller på kjøkkenet.

Ofrer baken for saken

Selv om diaré av mange anses som tabu, har Julie få problemer med å gå på do sju ganger i løpet av en dag, så lenge det fremmer forskningen.

– Alt i alt var jeg egentlig bare dårlig imellom syv og åtte timer, dagen etter at vi fikk bakteriene. Man må nå en viss mengde avføring for å få behandling. I tillegg må den ha en viss farge og konsistens, sier hun.

Hun opplyser også om at det ikke har vært noen bæsjkræsj.

– Selv om det bare er én do på rommet vårt, så har vi ennå ikke opplevd problemer med at flere må gå samtidig. Man merker en stund i forveien at man må, og når man først er der inne tar det ikke akkurat lang tid, forteller medisinstudenten.

Studentene påpeker at det er litt ironisk at da de var yngre var studentene fra Bergen, Bømlo og Bygdøy redde for E. coli-bakterien i vannet og i kylling, mens de nå drikker det frivillig.

Screening av studentene

Kurt Hanevik, prosjektkoordinator ved undersøkelsen, forteller at det på forhånd har vært gjennomført en intensiv screening av testbæsjerne. For eksempel kan de ikke ha vært i u-land det siste året før undersøkelsen, og de kan heller ikke ha hatt andre sykdomsfremkallende tarmbakterier fra før av.

– Vi vil sjekke hvilke antistoffer cellene lager, og se hvordan de hvite blodcellene reagerer når vi gir studentene forskjellige bakterier, sier Hanevik.

Selv om disse studiene er populære blant studentene som holder til på Haukeland, er det er åpent for alle å søke om å delta.

– Selv studentene på Høyden kan søke om å få være med. Vi føler at vi gjør noe bra, for målet er jo å utvikle en vaksine som kan hjelpe barn i u-land. I tillegg har dette absolutt ikke vært en negativ opplevelse, og vi har kost oss veldig, forteller medisinstudent Iselin Kulild.