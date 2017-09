«Ukens høydepunkt» spolert for UiB-studenter

SKUFFET. Håvard Lied og Daniel Gangeskar har alltid gledet seg til fredagsbufféten på Studentsenteret. Nå får de den bare én til to ganger i måneden. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Kantinen på Studentsenteret har dette semesteret redusert buffé-tilbudet, og går fra å servere studentene buffé hver fredag til bare én dag i måneden.

Dette er saken Tidligere har kantinen på Studentsenteret hatt buffé hver fredag.

Nå skal det ikke lenger være buffé hver fredag.

– Det var kun på fredager at du faktisk kunne spise deg mett i kantinen, sier en skuffet Håvard Lied.

Han og kompisen Daniel Gangeskar studerer på Universitetet i Bergen (UiB) og har gjennom sine mange uker med akademisk arbeid hatt fredagen som ukens høydepunkt.

Hver fredag de siste årene har det nemlig vært duket for buffé, som oftest av typen taco, i kantinen på Studentsenteret. Men det kommer det til å bli mindre av.

Det bekrefter Ørjan Vågstøl, direktør for Sammen Mat & Drikke. Han forteller at tilbudet ikke kommer til å være gjeldende mer enn én til to ganger i måneden fra og med denne høsten.

For store kostnader

– Det blir rett og slett for dyrt med tacobuffé hver uke. Det handler om i hvilken grad vi har tilgang på rimelige råvarer, forklarer Vågstøl.

– Kan det være aktuelt å gjeninnføre tradisjonen med ukentlig fredagsbuffé igjen i framtiden?

– Dersom etterspørselen blir stor, kan vi ta en evaluering etter jul og vurdere om vi eventuelt skal gå tilbake til det. I så fall vil det bli til en høyere pris enn hva det har vært til nå, sier Vågstøl.

– Har du forståelse for at studentene er skuffet over det reduserte tilbudet?

– Ja, det var jo veldig populært, ler direktøren.

Han legger imidlertid til at ikke alle er like begeistret for taco.

– Ødelegger fellesskapet

Håvard Lied hører definitivt ikke hjemme i kategorien «de som ikke er begeistret for taco».

– Det var noe man gledet seg til. Jeg og mange andre pleide ofte å spise taco sammen når det var buffé, sier han.

Gangeskar er enig.

– Det er kjipt. Det går utover det fellesskapet som oppstår rundt et godt måltid, sier han.

Studentene mener det ville vært bedre å øke prisene enn å kutte i tilbudet.

– 85 kroner, som det har kostet hittil, er jo en ganske grei pris med tanke på at du kan forsyne deg flere ganger. Samtidig synes jeg heller at prisen kan øke til opptil 100 kroner enn at tilbudet skal reduseres. Jeg tror absolutt at etterspørselen etter taco er der. Det er mange studenter som har benyttet seg av tilbudet, og engasjementet rundt dette er stort, sier Lied.