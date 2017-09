Uvanlig stille på studentradioen i tre måneder

LØSNING I SIKTE. Ansvarlig redaktør Mikkel Kvenås kan puste lettet ut etter at flere programmer nå er tilbake som podkast. FOTO: ADRIAN BRUDVIK

Lite penger og gammelt utstyr gjorde at iTunes-tilgangen sa stopp.

Studentradioen i Bergen Er Bergens eldste lokalradio og ble startet i 1982.

Sender 119 timer reklamefri radio hver uke.

Har siden 2010 sendt radio mellom klokken 07 og 14, og sendt reprise samt podkaster på kveldene.

– Vi har sannsynligvis ikke nådd ut til like mange i august i år som i fjor, sier Mikkel Kvenås, ansvarlig redaktør i Studentradioen i Bergen.

Grunnen til dette er at studentorganisasjonens utstyr er så gammelt at det på begynnelsen av sommeren ikke lenger var kompatibelt med iTunes sitt system for podkaster.

Dermed ble de værende uten i tre måneder, og ivrige radiolyttere har måttet nøye seg med å høre på FM-nettet.

Skulle vært ordnet forrige semester

– Det er litt som å kjøpe nye lyspærer til alle lampene i leiligheten – så ryker alle samtidig. Mye av utstyret vårt nå synger på siste vers, forteller redaktøren.

Problemene skulle egentlig vært fikset i juni, men det ble de ikke.

– Dette til tross for at vi stadig fikk beskjed om at det skulle fikses «neste uke», kommenterer Kvenås.

Som en følge av at iTunes stengte tilgangen krasjet serveren, og det er også grunnen til at det har tatt tid å få ordnet problemene.

– Kjipt å ikke få vise seg fram

Det er første gang dette problemet har oppstått for studentradioen. Tallet på antall lytteret ved radioen er antagelig høyere ved podkastene enn ved de vanlige FM-sendingene, ifølge Kvenås.

Redaktøren er imidlertid ikke bekymret for påvirkningen dette vil ha på radioens drift og lyttertall.

– Podkaster for oss er ikke hovedfokuset vårt. Vi er en studentradio og sender helst live på FM. Det er det som er hovedproduktet vårt, sier han,

Han synes likevel det er leit på vegne av dem som jobber i radioen.

– Som ansvarlig redaktør tenker jeg mest på medarbeiderne. For dem som kommer nye inn i studentradioen og gleder seg, er det demotiverende å ikke kunne vise fram produktet de har jobbet med til flest mulig.

Første podkast ute

Radioen har hatt en travel tid siden problemet oppsto i sommer. Nå ser det imidlertid ut som om det nærmer seg høyere podcasttetthet i nærmeste framtid.

– Vi er i ferd med å fikse problemet. De programmene som var på podkast før serveren krasjet er nå tilbake igjen, mens vi jobber med å få de nye programmene som hadde sine første sendinger dette semesteret i podkastform også, sier Kvenås.

Han presiserer også at grunnen til at disse problemene har oppstått er at radioen har lite penger.

– Men vi gjør det beste med det vi har.