Fredag ble klima-protesten Klimabrølet arrangert over hele Norge. Martin Skadal sto for arrangementet blant annet i Bergen.

Martin Skadal står med en megafon i hver hånd og forteller at han egentlig skulle bli spesialsoldat. Da det ikke gikk, begynte han å se etter hva han kunne gjøre for å hjelpe mennesker.

– Så istedenfor å ha masse våpen og sånn så har jeg megafoner, sier han og ler.

Klimaengasjementet var stort fredag ettermiddag, da det arrangørene estimerer til nærmere 200 mennesker la seg ned for å «dø» på Torgallmenningen, til tross for klissvått underlag.

«DØDE» FOR KLIMAET. Nærmere 200 mennesker la seg ned på Torgallmenningen fredag for å demonstrere til fordel for klimaet.

Det var gruppen «Extinction rebellion» som inviterte til «die-in»-demonstrasjon i håp om å sende et signal til norske myndigheter om hva som kommer til å skje dersom de ikke fatter grep.

Våt markering

Skadal studerer kjønn, seksualitet og mangfold ved Universitetet i Bergen (UiB) og er leder i organisasjonen World Saving Hustle. På toppen av dette er han styremedlem, hovedansvarlig i Bergen og nasjonal koordinator for Klimabrølet, en storstilt demonstrasjon arrangert over hele landet.

– Det vil si at jeg har ansvaret for Klimabrølet i alle andre byer enn Oslo, forklarer han.

HEKTISK. I tillegg til å studere på heltid har Skadal en rekke verv i ulike klima- og miljøorganisasjoner.

Skadals mål for aksjonen fredag ettermiddag var å ha norgeshistoriens største markering noensinne for det han mener er vår tids viktigste sak, nemlig å ta vare på planeten vår.

Til tross for at han var nervøs for oppmøtet kan han fortelle at dagen har vært helt fantastisk, eller med Skadals egne ord: Faktisk helt sykt bra!

– Jeg følte at det regnet opp fra bakken. Det gjorde det jo sikkert ikke, men det har vært et helt sykt vær, og at så mange møtte opp er jeg kjempeglad for.

STØTTE FRA OVEN. Det var ikke bare studenter som la seg ned på vegne av klimaet fredag. Her ved domprost i Bergen Domkirke, Gudmund Waaler.

Han mener det viktigste studenter kan gjøre er å lese seg opp på verdensproblemer.

Martin Skadal er selv aktiv i Extinction rebellion og mener en «die-in» er en god aksjonsform fordi det er en form for kunst og at det dermed får mye oppmerksomhet. Han hevder at folk engasjerer seg på en helt annen måte når dette er tilfelle.

– Godt at folk gidder å bli pissvåte

En av dem som la seg ned var Hannah Johansson (23). Hun har en bachelor i internasjonale relasjoner og planlegger en mastergrad i «global affairs»-studier. Hun la seg ned fordi hun mener at klima er en av de viktigste sakene nå.

VIL HA HANDLING. UiB-student Hanna Johansson var en av de som la seg ned i forbindelse med «die-in»-aksjonen på Torgallmenningen.

– Man vet hva som skjer, men man gjør for lite, slår hun fast.

Publikummeren Erik Stolpestad (20), som studerer sammenliknende politikk ved UiB, ser på menneskene som ligger på bakken.

– Det er en symbolsk handling for hvor til helvete det kan gå, sier han, og fortsetter:

– Det er godt at folk gidder å bli pissvåte for å underbygge et poeng.

– GODT INSJ. Erik Stolpestad mener det er fint at folk orker å bli våte for å få fram poenget sitt.

