Når Studenttinget på Vestlandet (STVL) nå skal velges, er det flere saker som går igjen blant kandidater og velgere. Blant annet har antallet stikkontakter på skolen fått mye oppmerksomhet.

– Jeg har ikke lyst til å stemme på en tilfeldig kandidat. Hvis jeg stemmer, må jeg vite at det har betydning for meg, som for eksempel flere sitteplasser og stikkontakter, sier maskiningeniørstudent Gunhild Eckhoff.

Eckhoff har ikke tatt stilling til om hun skal stemme ennå, men sier at hun i hvert fall ikke kommer til å stemme bare for å stemme.

Hun kommer også med et lite stikk til Studenttinget for mangel på informasjon om valget.

– Jeg har fått med meg at det er valg, men utenom det har jeg ikke fått noe informasjon om hvem jeg kan stemme på og hva de står for, legger hun til.

Mener det er godt promotert

Dataingeniørstudent Malik Aasen har ennå ikke satt seg inn i studentvalget, og vet derfor ikke om han kommer til å stemme denne høsten.

– Hvis jeg skal stemme, så må jeg finne en god kandidat, forklarer Aasen, og trekker også fram flere stikkontakter som et tema han er opptatt av.

En som derimot har brukt stemmeretten sin er Aasens studiekamerat Ådne Siqveland.

– Det er viktig å stemme for å få fram kandidater som vil jobbe for oss studenter, sier han.

De er dog ikke enige med medstudent Eckhoff når hun sier at det er vanskelig å finne informasjon.

– Valget er godt promotert, spesielt hvis man er på skolen, da kan man ikke unngå det. Men kanskje hvis man har få forelesninger her, så kan det gå litt under radaren, sier Aasen.

Å stikke eller ikke stikke

Det er totalt 45 kandidater som stiller til valg, spredt fra Sogndal i nord, innom Bergen, og til Stord og Haugesund i sør. Det skal velges 20 representanter. Studentene stemmer på enkeltkandidater fra sin studieregion, og det kvoteres inn slik at hvert fakultet har én representant.

Av de 20 representantene som velges, er det ti fra Bergen, mens fem hver blir valgt fra region nord og sør. Studentene kan stemme fram til torsdag via en lenke de har fått tilsendt på e-post.

Flere av kandidatene fra Bergen har ført opp «flere stikkontakter» på listen over saker de vil jobbe for. Dette har leder av Arbeidsutvalget ved STVL, Bjørn Olav Østeby, fått med seg, men innrømmer at det er lettere sagt enn gjort.

– Grunnet brannfare har vi ikke lov til å legge ut skjøteledninger, og det er ganske store økonomiske kostnader tilknyttet å legge nye stikkontakter i veggen. Men vi har sørget for at det skal være nok stikkontakter i det nye bygget som bygges her, sier han.

Ønsker engasjerte studenter og høy valgoppslutning

Østeby forteller at valgoppslutningen ved studentvalgene har vært lavere ved HVL etter sammenslåingen med resten av høgskolene på vestlandet, noe han tror skyldes at STVL er et relativt nytt organ som ikke alle kjenner til.

– Da vi sto på stand og vervet kandidater var det for eksempel en student som ikke visste at vi eksisterte før jeg fortalte henne om oss. Studenttinget er ungt, og det tar tid å bygge opp et navn, forklarer han.

Før sammenslåingen hadde Høgskolen i Bergen en valgoppslutning på rundt 30 prosent, i år er Østeby fornøyd med en oppslutning på 20 prosent.

– Vi har alltid en ambisjon om å øke valgoppslutningen, men det tar tid.

Selv om organet er nytt, mener Østeby det er viktig at studentene engasjerer seg.

– Vi er midt i en fusjonsprosess, og HVL har lyst til å inkludere oss studenter i flere råd og utvalg. Derfor trenger vi studenter som er villige til å bruke tiden sin både stille til valg og å stemme for å påvirke avgjørelser i en positiv retning, sier studentlederen.

