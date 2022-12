NHH-student Amalie Johnsen Lunde er gjenvalgt som styreleder for Sammen, Studentsamskipanden på Vestlandet, de neste to årene.

Hun har sittet som styreleder de siste to årene. Styreleder i Sammen er det høyeste studentvervet i studentsamskipnaden.

Lunde ble enstillig innstilt av valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling er en anbefaling til VT Vest om hva de bør stemme.

– Det er en ære, og noe overveldende, å få denne tilliten. Jeg gleder meg til å bruke to år på å utvikle Sammens tjenester, og arbeide for at alle studenter på Vestlandet skal ha det så godt som mulig, sier hun til Studvest.

Lunde har innehatt vervet som styreleder siden våren 2021. Hun har tidligere vært nestleder i Velferdstinget Vest, og er også lokalpolitiker i Vaksdal kommune for Høyre.

I sitt kandidatskjema nevner hun implementering av ny strategi, digitaliserig og boligbygging som de viktigste sakene hun ønsker å fokusere på.

Espen Vaage stilte mot Lunde.

Han studerer ved Høgskulen på Vestlandet og har erfaring fra Student-Bergen, blant annet som styremedlem i Sammen i 2019 og 2020. Han er i dag vara i styret og stiller til valg i kommune- og fylkestingsvalget for Høyre neste år.

Vaages kjernesaker for vervet er styrking av Sammens innsats for studentenes psykiske helse, bærekraft og studentøkonomi med mulighet for å låse priser på Sammens tjenester.

Sara Hønsi og Siver Myksvoll-Rannestad ble valgt inn som styremedlemmer fra henholdsvis HVL og UiB, De var enstemmig innstilt av valgkomiteen.

Ledes alltid av en student

Styret har ti medlemmer, hvorav fem er studenter, tre er valgt blant de ansatte og to representanter er oppnevnt av de største utdanningsinstitusjonene, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen.

Studentene har reell makt fordi styreleders stemme vekter dobbelt.

Gjennom brukerstyringen har studentene avgjørende innflytelse på prioriteringer og strategier, opplyser Sammen på sine nesttsider.

