Siden 2008 har Bergen vært uten en studentvilla, da den gamle ble revet på grunn av skader på bygget. Villaen, som stod i Olav Kyrresgate frem til året den ble revet, huset mange av Bergens studentorganisasjoner.

Siden da har planen vært å bygge en ny villa bak Det Akademiske Kvarter, men i 2018 avslo Bergen kommune søknaden om rammeplan for andre gang.

– Universitetet trenger hjelp til å gjennomføre dette, og men de møter i dag en kommune som bruker for lang tid, sier byrådslederkandidat for Høyre, Harald Victor Hove.

KLAR FOR VILLA. Byrådslederkandidat for Høyre, Harald Victor Hove, tror en studentvilla vil være med på å utvikle Bergen som studentby.

Ja-prosjekt

Roger Valhammer (Ap), byrådsleder i Bergen kommune, forteller at kommunen nå er innstilt på å få på plass en studentvilla i nær framtid.

– Studentkulturen og frivilligheten blant studentene er noe av det mest fantastiske vi har i byen vår, og for oss som kommune er en studentvilla en måte for oss å tilrettelegge for dette, sier Valhammer.

Hove legger for sin del vekt på at prosjektet om en studentvilla har møtt mye motgang fra kommunens side, men at det nå foreligger planer om en holdningsendring.

– Hvis man hele tiden føler at man må begynne på nytt, så er det vanskelig å tro på at kommunen vil. Det gjør oss til en dårlig vertskommune når vi behandler en stor seriøs aktør som UiB på den måten, men nå ønsker vi å legge vekt på at dette er et ja-prosjekt, sier han.

GAMMEL I GAMET. Valhammer, som selv har jobbet på Kvarteret og benyttet seg av den gamle villaen, sier tiden nå er moden for en ny.

Partene i enighet

Valhammer var selv student i Bergen, og mimrer tilbake på gode minner i den daværende studentvillaen.

– Jeg var student her selv når det var villa her, og jobbet på Kvarteret og brukte fasilitetene aktivt både på dagtid og nattestid. Villaen var med på å gjøre det enda mer attraktivt å være frivillig og bidro til et fantastisk miljø, forteller han, med et smil.

Både Valhammer og Hove er sikre på at en studentvilla vil være med på å utvikle Bergen som studentby.

– Høyre har en ambisjon om å utvilke Bergen som studentby til å bli en enda bedre vertsby for de flere tusen studentene som kommer hit. Studenttiden er mer enn bare fag, og en studentvilla vil være med på å fremme den fantastiske frivilligheten vi allerede ser blant studentene, sier Hove.

