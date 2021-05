Klar for å pakke sammen sakene og aldri komme tilbake til byen under skyen? Forståelig nok, etter det året vi har hatt. Men vent litt, har du utnyttet byen til det fulle enda? Før du flytter til Oslo eller tilbake til hjembygda, er det åtte ting du må krysse av lista. Fra studenter til studenter, her er student-Bergens egen «bucketlist».

1. Musikalsk bingo på Apollon

Anbefales av: Michelle Ullestad (25), artist

Studerer: Lyd- og musikkproduksjon (Noroff)

Beste tips: AKKS Bingo på Apollon! Det er veldig hyggelig. Da kan man vinne ting, det er superbillig og man får livemusikk i pausene. Også er utestedet Bar Barista veldig koselig!

MUSIKKBINGO. Her kan du få med deg bingo med AKKS for en billig penge. FOTO: Johanne Marlene Hansen

2. Solnedgang på Høyden

Anbefales av: Jógvan Helge Garder (23), daglig leder for Det Akademiske Kvarter

Studerer: Juss (UiB)

Beste tips: Personlig ville jeg gått for solnedgangen ned Rosenbergsgaten. Det synees jeg er det fineste med Bergen.

SOLGATA. Du bør få med deg solnedgangen ned Rosenbergsgaten før du forlater byen. FOTO: Johanne Marlene Hansen

3. Fargerik flora på Milde

Anbefales av: Jens «jens» Solberg (26), artist

Studerer: Psykologi (UiB)

Beste tips: Det må være universitetshagene Arboretet og botanisk hage på Milde. Det er noe jeg synes alle burde få med seg. Ta en fin sommerdag der ute og få litt zen i hverdagen. Det er en litt lang busstur, men destinasjonen er helt klart verdt reisetiden.

BLOMSTRING. Om bare et par uker står Arboretet i full blomst. FOTO: Henriette Frøysland Thorkildsen

4. Late dager og elleville kvelder

Anbefales av: Ingvild Hagesæter (25), leder av Studentersamfunnet i Bergen

Studerer: Datasikkerhet (UiB)

Beste tips: De må få med seg masse deilige, late maidager i en park! Også er jo, for Studentersamfunnet sin del, Eurovision Song Contest det store høydepunktet i vente.

DEILIG. Ta deg en pause i parken før du drar på Eurovision-fest. FOTO: Johanne Marlene Hansen

5. Pils ved havet, pils i byen

Anbefales av: Stine Stolpestad (22), leder av Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS)

Studerer: Økonomi og Administrasjon (NHH)

Beste tips: Sandviken Sjøbad ved Nyhavn er fint! Og hengekøyetur og pils oppe ved Stoltzen og Fløyen, det gjør jeg ofte. Også pils på Bar Barista!

MORGENSTUND. Å våkne opp på fjellet med denne utsikten er noe å få med seg! ARKIVFOTO: Anne-Lea Pfistner.

6. En dukkert på Verftet

Anbefales av: Ivan Tokheim (27), formann i studentorganisasjonen ved HVL (BTS)

Studerer: Matematikklærer (HVL)

Beste tips: Man burde bade på Verftet på Nordnes, det synes jeg er veldig fint.

FAST PLASS. Kanskje det er på tide å ta seg en tur for å bade på Verftet? FOTO: Lea Sofie Westad

7. Besøk hovedmoskeen i byen

Anbefales av: Hira Azeen (20), leder i Muslimske studenter i Bergen

Studerer: Psykologi, profesjon (UiB)

Beste tips: Dra en tur til hovedmoskeen i Bergen! Den ligger midt i byen og har mange muligheter for å stille spørsmål og se seg rundt. Ellers er det Bryggen, men den har vel kanskje alle sett.

ROM FOR TANKE. Bergen moské ligger sentralt til på Sydneshaugen, her er det mange muligheter for å se seg rundt og stille spørsmål. FOTO: Lea Sofie Westad

8. Frelse på fjelltur

Anbefales av: Karina Aase Karlsen (34), forfatter

Studerer: Pedagogikk (UiB)

Beste tips: «Jesus lever»-steinen! På Løvstakken er det en fyr som heter Alfred Westerlid som har risset inn «Jesus Lever» i en stein en gang på 1900-tallet. Det føler jeg er noe man burde få med seg.

OVER 100 ÅR GAMMELT. I dag er de innrissede ordene malt over med hvitt. Teksten er alltid nymalt og fin. FOTO: Lea Sofie Westad

