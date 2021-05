Den anerkjente musikk- og teaterfestivalen, Festspillene i Bergen, går av stabelen i skrivende stund. Festivalen byr på hundrevis av arrangementer i ulike sjangre over to uker. I år vil festivalen ha innslag av unge og lovende dramastudenter, blant annet den nye barnekunstfestivalen «Småspill» som settes opp i samarbeid med Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI) på Høgskolen på Vestlandet (HVL).

Unge og energiske skuespillertalenter

De to førsteårsstudentene Cathrine W. Breiby (22) og Andreas Rosvold (21) spiller hovedrollene Per Degn og Erasmus Montanus i deres gjenskaping av det klassiske stykket Erasmus Montanus som vises på årets Småspill. De forteller om knallhard jobbing og et brennende engasjement.

MYE ØVING. De unge skuespillerne Andreas Rosvold og Cathrine W. Breiby har lagt mange timer med øving bak seg den siste tiden.

– Det er et lengre stykke som skal kortes ned til 25 minutter, og det er jo så mye man gjerne vil ha med, samtidig som det skal ha en sammenheng med relasjonene i stykket og det vi vil få frem, så det tar tid å velge hva som skal kuttes ut, forklarer Breiby.

– I tillegg er det åtte sterke personligheter som står bak stykket, så det tar jo tid å få med alle, som i andre gruppeprosjekter, men vi har funnet en god tone nå! understreker Rosvold.

Heldigvis er motivasjonen fortsatt på topp hos de ivrige studentene.

– Motivasjonen er absolutt på topp! For vår del blir det bare gøyere og gøyere jo mer ting sitter, og vi er god på å gi hverandre energi, sier de to skuespillerne som spesielt ser frem mot å spille foran barn under årets festspill.

KREATIVT. Cathrine W. Breiby ser for seg å kombinere teater og å undervise barn.

Ved spørsmål om de to kunne tenke seg å drive med skuespill og drama i fremtiden, er svaret klart og tydelig.

– Ja, absolutt. Dette er noe jeg elsker å gjøre, konkluderer Rosvold.

– Jeg vet at jeg kommer til å drive med noe innenfor teater og det kreative, og jeg kunne veldig gjerne tenke meg å undervise barn, men jeg kan godt kombinere det. Det er jo så mange muligheter, sier en fremtidsoptimistisk Breiby.

Ønsker å inspirere studenter og ansatte

Festspillenes direktør, Anders Beyer, er full av lovord om samarbeidet med HVL og den nye barnekunstfestivalen, Småspill.

FORNØYD. Festspilldirektøren, Anders Beyer, ser frem mot videre samarbeid med HVL. PRESSEFOTO: Roy Bjørge

– HVL er en spennende og fremoverlent partner. Gjennom samarbeidet med HVL kombinerer vi det kunstneriske, det pedagogiske og ny forskning ved Institutt for kunstfag ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett. Vi har i flere år samarbeidet om ulike prosjekter. I år samarbeider vi om Småspill, og vi håper det kan utvikle seg til en årlig begivenhet.

I tillegg til et godt og lovende samarbeid med HVL, har den rutinerte festspilldirektøren klare tanker bak selve Småspill.

– Kunst er historieformidling, og et fantastisk verktøy for å forstå den verden vi lever i. Gjennom samarbeidet med HVL ønsker vi å inspirere studenter og ansatte, løfte kunstfaget og gjøre det synlig og sentralt i utdanningsløpet, samtidig som barn på ulike steder av Vestlandet får gleden av flere kunstneriske opplevelser der de er.

FOR DE SMÅ. Et samarbeid mellom HVL-studenter og Festspillene resulterer i Småspill og stykket Erasmus Montanus for de minste.

Beyer utdyper videre hvordan kunsten evner å formidle historier, ta opp vanskelige temaer og bidra til mental mestring. Forhåpentligvis vil Småspill skape inspirerende møter mellom barn og unge mennesker i startgropen av voksenlivet.

Erasmus Montanus og resten av Småspill, bestående av ulike oppsetninger med teater, installasjoner og musikk, vil bli vist for familier, barnehager og skoler fra 29. mai til 5. juni. På programmet står blant annet forestillingene Håp? Og Hjem, konserten Konrad Kråkebolle og den auditive lekeplassen Auditomosjon, og selvsagt også Erasmus Montanus.

