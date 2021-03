I slutten av januar 2021 steg GameStop aksjen voldsomt i verdi. Grunnen til økningen skyldes et investormiljø på nettsamfunnet Reddit.

Gjennom aksje-applikasjonen Robinhood, har mange forsøkt å tjene raske penger på aksjen. En av dem som valgte å investere var studenten Benjamin Davidhaug (20)

– Av og til kan det være ganske sensasjonelle tap og gevinster, forklarer Davidhaug.

I utgangspunktet valgte han å investere fordi det ble en trend å investere i aksjen.

– Jeg kan på en måte ikke kalle det en investering, det er jo egentlig ren gambling, resonnerer Davidhaug.

Historisk hendelse

Davidhaug sin motivasjon for å investere i GameStop-aksjen var hovedsakelig å delta i en historisk hendelse.

Han forklarer hvordan Volkswagen aksjen steg til værs i 2008, hvor en tilnærmet «short squeeze» fant sted. Fenomenet innebærer at en aksje stiger kraftig i verdi, og tvinger investorer som hadde tatt utgangspunkt i at aksjen skulle falle i verdi til å kjøpe aksjer for å ikke tape penger. Dette fører igjen til en økning i verdi.

INVESTOR. Benjamin Davidhaug (20) viser frem Robinhood, applikasjonen han har brukt for å investere i aksjemarkedet.

– Den gangen steg verdien fra rundt 200 til 800 amerikanske dollar i løpet av en time, sier Davidhaug.

På tilsvarende vis som Volkswagen aksjen, har GameStop aksjen hoppet fra 65 til 325 amerikanske dollar i tidsperioden 22. januar til 29. januar, men fra 1. februar har verdien vært synkende.

Røde tall

Svingningene i verdien av GameStop aksjene har ikke påvirket Davidhaug i stor grad, og han har ikke tatt ut pengene han investerte i aksjen.

– Men altså, ja, jeg har sett en god del røde tall i det siste, sier studenten.

Han utdyper videre at selv om han har gått en del i minus, er det fortsatt mulig å selge med tap og sette pengene inn i noe nytt.

– På den måten kan man gå i null, eller i beste fall oppnå gevinst, og da er man på riktig vei, avslutter han.

Til andre studenter som tenker å bevege seg inn på aksjemarkedet, har Davidhaug følgende tips:

– Ikke bruk mer penger enn du har. Ikke kjør deg til grunne fordi du tenker at du kan bli rik. Begynn smått, og les en del om det du investerer i. Det er best å gå inn med tankegangen om at de pengene du investerer, er i teorien tapt.

Investering fra innsiden

Aleksander Ragnvaldsen (23) og Martin Mauseth (23) er studenter ved Norges Handelshøyskole (NHH) og tar begge master i finans. Begge er også medlemmer i Børsklubben ved NHH.

Aleksander Ragnvaldsen (23) er leder i Børsklubben NHH. FOTO: Privat.

– Et enkelt prinsipp vi kan anbefale til nye personer i aksjemarkedet er å forstå hva du eier og hvorfor du eier det, forklarer Ragnvaldsen.

Han forteller at det handler om å ha kjennskap til hva selskapet holder på med, hva det kan være verdt, samt å ha en strategi på hva man eier og når man bør selge.

Ragnvaldsen understreker at det er lurt å bruke sunn fornuft når man investerer.

– Ikke invester blindt i et selskap du ikke har noe kjennskap til, advarer han.

Han mener også man bør være varsom med å kun investere i ett selskap.

– Det er viktig å spre egenkapital utover flere selskaper, slik at man diversifiserer ressursene sine, forklarer Rangvaldsen.

KVALITET. Martin Mauseth (23) er styreleder i Børsklubben ved NHH. FOTO: Privat

– Vi er selv opptatt av å investere i kvalitetsselskaper, sier Mauseth.

Ragnvaldsen skyter inn at kvalitet kan vurderes ut ifra underliggende lønnsomhet i bedriftens prosjekter, stabilitet i kontantstrøm, ledelse og muligheter for vekst.

– Et selskap trenger ikke nødvendigvis å oppfylle alle krav for å kunne defineres som et kvalitetsselskap, legger Mauseth til.

Han legger til at det viktigste for dem, er at ledelsen i selskapet tar avgjørelser basert på hva som er det beste for aksjonærene.

Kraftig avvik

Ragnvaldsen forklarer at GameStop er et eksempel på at en aksje i korte perioder kan avvike ganske kraftig fra verdien på et selskap.

– På lang sikt vil aksjen som regel nærme seg sin underliggende verdi. Man bør alltid ha et forhold til denne, samtidig som man må vite at verdien endres kontinuerlig, forklarer han.

Ragnvaldsen er enig med Davidhaug sin påstand om at man ikke bør investere mer enn man har råd til.

– Det er en grei tommelfingerregel å ikke bruke mer penger enn man har, konstaterer han.

