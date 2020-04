Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) la i dag frem tallene fra Samordna opptak for søknader til høyere utdanning.

Bergens utdanningsinstitusjoner kan skilte med oppgang i søkere, og siviløkonomutdanningen på Norges Handelshøyskole (NHH) er landets mest populære studium. 2 112 søkere skal konkurrere om 500 plasser på siviløkonomistudiet.

– Veksten er formidabel. NHH ligger alltid i søkertoppen i Norge, men årets resultat er det beste på mange år, sier NHHs rektor, Øystein Thøgersen, i en pressemelding.

FORMIDABEL. Rektor på NHH, Øystein Thøgersen, kaller veksten søkere til NHH for formidabel. ARKIVFOTO: BEATE FELDE

Han understreker samtidig at koronapandemien skaper en usikkerhet som påvirker den enkelte søkers ønsker og muligheter med hensyn til utdanningsløp.

– Det er derfor ekstra spennende i år å se hvordan det endelige opptaket vil bli, sier Thøgersen.

UiB høyere enn nasjonalt gjennomsnitt

Ved Universitetet i Bergen (UiB) har antall søkere økt med hele tolv prosent fra fjoråret, en økning som er tre prosentpoeng høyere enn det nasjonale gjennomsnittet.

Den største økningen på UiB er ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MatNat), som har en oppgang på hele 43,6 prosent sammenlignet med fjoråret.

UIB. – Vi har mye å by på i Bergen, sier viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal. ARKIVFOTO: Kati Mazharova

Rettsvitenskapsstudiet ved UiB er landets nest mest populære studium etter siviløkonomi på NHH, med 1 968 søkere.

– Vi har mye å by på i Bergen, og ved Universitetet i Bergen. Koronakrisen har vist oss at vi tilbyr studieprogram og undervisning av høy kvalitet, også i digitale kanaler. Våre studenter og ansatte har bidratt i den digitale dugnaden i krevende tider, og vist at vi jobber godt med digitale løsninger, sier viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal, i en pressemelding.

Flere vil bli sykepleier på HVL

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) vil rekordmange utdanne seg til å bli sykepleiere. På sykepleierutdanningen på HVLs campus i Bergen har økningen vært på 381 førstegangssøkere.

– Det er grunn til å tro at koronakrisen har motivert mange til å bli sykepleiere, sier prorektor for utdanning, Bjørg Kristin Selvik, i en pressemelding.

– Sykepleiere og annet helsepersonell har stått fremst i kampen mot viruset, og fått mye fortjent heder for sin innsats. Det er all grunn til å tro at krisen har påvirket de unge sin interesse for sykepleiestudiet. Studiet har økte søkertall både i Førde og Bergen, sier Selvik.

Høgskolen har studiestedene Bergen, Haugesund, Førde Stord og Sogndal.

