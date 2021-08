– For litt over en uke siden strammet vi inn tiltakene i Bergen, sa fungerende byrådsleder Lubna Boby Jaffery da hun åpnet pressekonferansen om smittesituasjonen i Bergen kommune fredag ettermiddag.

Hun fortalte at smitten smått har flatet seg ut i Bergen, men at den ikke har sunket nok til at smitteverntiltakene kan avvikles.

– Når smitten er så høy som den er nå, kommer den inn på sykehjemmene våre, fortsatte Jaffery.

Hun viste videre til de to koronarelaterte dødsfallene på sykehjem i Bergen som kom frem i kommunens smitteoppdatering fredag morgen.

Kjøpe tid

– Vi er nødt til å kjøpe vaksinasjonsprogrammet tid, understrekte jaffery.

Hun la vekt på at smittesporerne jobbet på maks kapasitet, og at Bergen kommune har vært nødt til å be om helsepersonell fra andre kommuner.

Etter tilrådning fra Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen, har Bergen kommune bestemt å videreføre smitteverntiltakene som ble innført 6. august.

– Det vil gjelde til og med 29. august, sa Jaffery.

5000 testet ved UiB

– Skole og studiestart har ført til økt aktivitet i samfunnet, sa helsebyråd Beate Husa.

Hun oppfordrer Bergens innbyggere til å følge smitteverntiltakene, og legget vekt på at det vil være mer utfordrende å gjennomføre smittesporing effektivt med høyere smittetall, noe som igjen kan føre til økt smitte.

Husa forteller at 5000 studenter har testet seg på hurtigtest-stasjonen til Universitetet i Bergen (UiB). Av disse kom seks prøver tilbake positive.

– Flere av de andre gjør også et veldig godt arbeid knyttet til dette, sa Husa.

Kommuneoverlege Trond Egil Hansen var tydelig på at dagens smittetall er for høye, og kom med en klar oppfordring.

– Har du vært på fest, så bør du ta en test.

Dette er tiltakene

Disse tiltakene videreføres til og med 29. august:

Skjenkesteder må fortsette å føre lister over besøkende.

Skjenketidene for uteservering skal fortsatt harmoneres med innendørs servering.

Fortsatt besøksrestriksjoner for sykehjem.

Påbud om munnbind i situasjoner der meteren ikke kan holdes videreføres.

Forbud mot mer enn ti personer i private sammenkomster videreføres. Fullvaksinerte kommer i tillegg.

Kommentarer

kommentarer