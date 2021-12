– Om det ikke er mulig å holde én meter avstand, er det påbudt med munnbind.

Det sa byrådsleder i Bergen kommune, Roger Valhammer (Ap) da han åpnet dagens pressekonferanse om koronasituasjonen i Bergen.

Påbudet gjelder på offentlige steder innendørs, og starter klokken 20.00 torsdag kveld.

I tillegg har kommunen bestemt at karantenekravet skal utvides.

– I praksis betyr dette at alle i Bergen som får påvist smitte må følge nasjonale isolasjons- og karantenkrav for omikron-smitte, sa byrådslederen.

Bakgrunnen for utvidelsen i karantenekravet er at det mistenkes at deler av smitten i Bergen skyldes omnikron-varianten.

– Vi forventer flere omnikron-tilfeller og er bekymret for utviklingen, sa helsebyråd Beate Husa (KrF).

Kommentarer

kommentarer