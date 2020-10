Saken er oppdatert

Fredag ettermiddag inviterer Bergen kommune til pressekonferanse om smittesituasjonen. På pressekonferansen vil det bli orientert om økning i smittetall og vurdering av tiltak.

– Siden i går er det meldt om 57 nye smittede i Bergen. Det er det høyeste registrerte tallet som Bergen har opplevd siden pandemien kom i mars, sier byrådsleder Roger Valhammer.

Han sier videre at over halvparten av disse er mellom 20-29 år, og at mange er smittet på fest og på utesteder.

– Mange av de smittede har milde eller ingen symptomer, og det har gått en stund før de har testet seg, sier han.

Strengere tiltak

Valhammer opplyser om at byrådet neste uke skal komme med en ny forskrift. Han sier at de de neste dagene skal vurdere nye tiltak. Det er likevel to tiltak som de skal innføre som de vet allerede nå:

– Alle serveringssteder og utesteder skal ha gjestelister. Dette gjelder både de som har alkoholservering og de som ikke har det. De som ikke vil registrere seg eller identifisere seg vil bli avvist.

Han sier at dette krever at alle registrerer seg, slik at smittesporingsarbeidet blir enklere.

Han sier også at den nasjonale anbefalingen om private sammenkomster er maks 20 personer, men dette kommer til å bli forskriftsfestet til maks 10 personer neste uke.

Det vil si at det ikke er tillatt å samle flere enn 10 personer.

– Dette er også en anbefaling fra nå av, sier han.

Flere smittet på vorspiel og fest

– Mange smittetilfeller knytter seg til vorspiel, fest og annen aktivitet privat. De fleste er unge mennesker, sier Valhammer.

Helsebyråd Beate Husa opplyser også om at de ser at flere som har vært på private sammenkomster har gått videre ut på byen etterpå.

Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen kommer med en tordentale til de som har vært på fester:

– Jeg vil rette en stor takk til de som følger reglene samvittighetsfullt, det gjelder de fleste, men jeg vil rette en kritikk mot de som ikke gjør det, sier han.

KRITIKK. Medisinsk fagsjef i kommunen Trond Egil Hansen kom med en tordentale til de som har vært på fester hvor avstanden ikke har blitt opprettholdt. ARKIVFOTO: Henriette Frøysland Thorkildsen

– Det er for mange som møtes i private fester og på utesteder uten å etterleve avstandsreglene i tilstrekkelig grad. At det kan skje forglemmelser er nå så, men de som bevisst og åpenlyst bryter disse generelle reglene synes jeg nå virkelig bør skjerpe seg, sier han.

Utvidet karantene for utesteder

Hansen forteller videre at det vil bli utvidet karantene for utesteder. Det vil si at det vil komme anbefalinger om at alle som har vært på et utested hvor det har vært en person med påvist smitte så kan de bli bedt om å gå i karantene.

Han advarer også mot å teste seg for tidlig.

– Regelen er som alltid: «Etter fest, alltid test». Det er kanskje for tidlig rett etter festen å teste seg, en kan med fordel vente to til tre dager for å kunne stole på negativt svar.

Han utdyper at selv om du tester negativt så må du teste deg på ny om du utvikler symptomer.

Nå er det også kommet nye regler for meteren på utesteder. Alle stoler skal stå med én meters avstand ved gjesters ankomst.

– Det er kun de fra samme husstand som kan flytte stolene og sitte tettere sammen.

