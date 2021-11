Bergen by er et sentralt knutepunkt i musikk-Norge om dagen, og det blomstrer av unge artister og band i alle sjangre. Studvests journalist Lone Devik har samlet noe av det beste du kan sjekke ut akkurat nå, og vi kan garantere noe for enhver smak.

Indah med «Coral»

DRØMMENDE UNIVERS. Bandet Indah ønsker å dele viktige politiske budska gjennom musikken. Pressefoto: Truls Lerø

Indah er et band som setter klima og miljø på dagsorden gjennom musikken de produserer. Alle bandmedlemmene har enten gått, eller går, på Griegakademiet i Bergen. Etter deres debutlåt «Bee», som serverte oss drømmende assosiasjoner i form av usedvanlig vakker vokal og lette rytmer, er bergensbandet klare for sin nye utgivelse 5. november. Den nye låta går under navnet «Coral», og bandet sier selv at de ønsker å dele viktige politiske budskap gjennom musikken.

I «Coral» blir vi igjen dratt inn i et drømmende univers der vokalen står sterkt. I denne låta er uttrykket likevel mer kraftfullt, eksperimentelt og dynamisk. Idet låta tar seg opp, kan en trekke tråder til Bergens store stjerne: AURORA. Lydbildet treffer godt, og det er ikke mer å si enn at musikk-Norge trenger mer fra dette bandet.

Michelle Ullestad ft. Lasse Sliten og Tåpelig med «Tåpelig»

FORFRISKENDE. Michelle Ullestad har fått med Lasse Sliten & Tåpelig på singelen «Tåpelig». Arkivfoto: Andrea Olsen.

1. september slapp Noroff-studenten, Michelle Ullestad, singelen «Tåpelig». Låta som i utgangspunktet startet som en eksamensoppgave, er både svevende og fengende. Ullestad sin myke vokal i kombinasjon med Lasse Sliten & Tåpelig sine rap-vers fungerer godt, og uttrykket i form av lett tyggegummipop låter behagelig for øret. Teksten handler om en krangel med en venn, og Ullestad skriver både ufiltrert og ærlig. Sangen er forfriskende, og teksten fester seg raskt i minne.

Angermund med albumet «Prinsen av Ulriken»

BYFJELLKJÆRLIGHET. Angermund, slipper sitt nye album «Prinsen av Ulriken» 5. november. Pressefoto: Øystein Haara

Bergensprodusenten, Angermund, slipper sitt nye album «Prinsen av Ulriken» 5. november. På albumet skildrer artisten sin forkjærlighet til naturen som omkranser byfjellene i Bergen, gjennom et uttrykk som kombinerer populærmusikk og elektronisk klubbmusikk. Bergens Tidende omtalte det hele som: «Klubbmusikk av høy kvalitet og med lav terskel» da Angermund fremførte albumet under Vill Vill Vest-festivalen. Jeg kunne ikke vært mer enig!

Fengende, minimalistiske synth-melodier, kombinert med organiske lydopptak fra naturen gir et spennende og unikt liv til lydbildet. Det hele føles uttrykksfullt og nært. Vill Vill Vest presenterte Angermund som en «elastisk technoartist og lokal kjendis blant hagens ugress og Ulrikens frittgående sommerfår». Dersom du ikke har tid til å høre gjennom hele albumet, kan særlig låtene «Ella’min» og «Mens natten danser» anbefales.

Markus Matland med albumet «Good Mourning»

VINTAGE SYNTH. Markus Matlands nye album «Good Mourning» låter veldig Bergen, ifølge Studvests journalist. Pressefoto:

UiB-studenten, Markus Matland, slapp sitt debutalbum «Good Mourning» for noen uker siden, og det hele låter veldig Bergen. Dersom Mac Demarco og Boy Pablo er blant dine favoritter, vil dette albumet sannsynligvis treffe deg rett i hjertet. Gjennom sine ti låter, serverer Matland indie i form av vintage synth, groove og jazzete akkorder. Både «Bernadette» og «Day by Day» kan anbefales, da de begge er lette og behagelige for øret. Det er neppe siste gang du hører om Matland, da lydbildet fenger meget godt.

Ta på deg hodetelefonene eller sett på høyttaleren og nyt!

