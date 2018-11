Remy Berland (20) stiller i kjent modellkonkurranse for å kjempe mot kroppspresset i samfunnet. Nå leder han suverent.

– Det må skje en endring, sier spesialpedagogikkstudenten Remy Berland (20) til Studvest.

Han studerer ved NLA Høgskolen i Bergen. Til Studvest forteller Berland at han opplever at mange er mer opptatt av kropp enn av helse.

Dette ønsker han å gjøre noe med. Derfor meldte han seg på modellkonkurransen til solariekjeden Brun og blid – selv om han vet at han ikke ser ut som de tidligere vinnerne, forteller han. Likevel leder studenten nå konkurransen med flere tusen stemmer. Det var Bergens Tidende som først omtalte saken.

– Jeg ønsker at det skal skje en normalisering av hvordan vi tenker på kropp. Vi trenger å se mangfold, sier han.

Berland forteller at han selv har vært usikker på sin egen kropp, og at han veide 120 kilo i fjor. Han bestemte seg da for å komme i bedre form, og gjennomførte to halvmaraton forrige sommer.

– Vi ser bilder av halvnakne og veltrente mennesker overalt. De fleste er mye slankere enn det som er normalen. Det er viktigere å fokusere på helse enn på utseende, mener Berland.

Ifølge Berland hører man ofte om kvinner som kjemper mot kroppspress, men ikke like ofte om menn. Han mener at dette er fordi normen er at menn ikke skal vise svakhet.

– Det er viktig at menn også erkjenner at de opplever et kroppspress og er med på kampen, sier han.

Ligger an til en overlegen seier

De fleste som tidligere har vunnet konkurransen om å bli Brun og blid sin frontfigur omtaler Berland som mennesker med den «den perfekte sommerkroppen», men han har likevel et håp om å vinne.

– Jeg har fått utrolig god respons etter jeg meldte meg på konkurransen. De kårer en vinner hver måned som går videre til semifinalen, og for denne måneden leder jeg. Det ser ut som dette er noe som treffer mange.

På konkurransen sin hjemmeside kan man se at Berland leder med 5199 stemmer. Den som er på andreplass har kun 378.

– Det skal sies at jeg har fått noen kjipe tilbakemeldinger også. Likevel mener jeg at det er verdt det så lenge det kommer én tilbakemelding på at jeg gjør noe bra mot 10 000 dårlige, forteller Berland.

Kommentarer

kommentarer