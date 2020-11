Det skriver BI på sine nettsider. Rektor ved Handelshøyskolen BI Inge Jan Henjesand sier at skolen vil bidra til å begrense smitten.

– Nå ser vi en økende smittetrend, og spesielt blant de unge. Som en utdanningsinstitusjon med flere tusen unge studenter ønsker vi å støtte helsemyndighetenes arbeid for å begrense smitten i Oslo og Bergen, og redde liv, sier Henjesand.

– Liv og helse er førsteprioritet

President i BI Student Organisation i Bergen (BISO), Benjamin Kiil synes det er et godt tiltak slik situasjonen er nå.

– BISO er helt enig. Liv og helse er førsteprioritet. Avlysningen av fysisk undervisning er det mest forsvarlige slik situasjonen er i Bergen nå, sier Kiil.

Kiil mener at digital undervisning neppe vil ha en negativ innvirkning på studentenes karakterer.

– Jeg vil si at digital undervisning er et godt tiltak. BI har vært raske på å gjøre om fra fysisk til digital undervisning, sier han.

Påbudt med munnbind på campus

Alle studenter som beveger seg på campus Bergen må bruke munnbind, opplyser Kiil.

– Campus er stengt for all undervisning, og studentene oppfordres til å ha hjemmekontor som alle andre. Det er fortsatt mulig å komme på campus dersom de ikke kan tilrettelegge for å studere hjemme. Men da er det påbudt å bruke munnbind når du beveger deg på campus, sier Kiil.

Det skal etter planen komme ny informasjon angående eksamensavvikling i løpet av neste uke.

Studvest presiserer: Benjamin Kiil er tidligere daglig leder i Studvest. Han er ikke lenger tilknyttet avisen.

