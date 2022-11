Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (UiB) har vedtatt at forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) er persona non grata.

Det er latin for en uønsket person, som i praksis betyr at Borten Moe ikke er velkommen på campus til UiB.

Det skjer etter at Studentparlamentet i Oslo erklærte han det samme.

Det er Lars Jacob Ruland Jacobsen ved den studentpolitiske listen Realistlista som sendte inn resolusjonen. Resolusjonen kan leses under.

RESOLUSJON. Slik ser resolusjonen som ønsker Borten Moe persona non grata. Skjermdump: Studentparlamentet

En tilsvarende resolusjon ble vedtatt ved Universitetet i Oslo (UiO) forrige uke. Universitas skrev om dette først, og har siden blitt omtalt av de nasjonale mediene.

På Twitter går nestleder i Venstre Abid Raja også hardt ut mot ministeren.

– Nå har studentene ved UiB under ledelsen av Aksel Haukom også vedtatt at Ola Borten Moe er persona non grata. Skal ha ta alvoret inn over seg, tre til side, eller kaller han også disse studentene pubertale? Noen voksne må jo være hjemme i regjeringen til Jonas Gahr Støre?

Delt innstilling fra Arbeidsutvalget

– Dette er summen av hva han har gjort, eller rett og slett ikke gjort, på vegne av oss studentene, sier Inga Gudrun Pareliussen Austnes fra Realistlista ved fremleggingen av resolusjonsforslaget.

Hun sier at de ikke ønsker å avstå fra all kontakt, men at det ønsker åsende ut et sterkt signal.

– Vi er absolutt villige til å snakke med han om han viser at han vil forbedre seg, sier Austnes.

Arbeidsutvalget (AU) ved Studentparlamentet leverte en delt innstilling til parlamentet. Flertallet i AU ved leder Aksel Haukom, Andrea Voss Nesvik og Kaja Hovdenak innstiller på at forslaget ikke vedtas.

– Vi anser hensikten som god, og er enige i at han ikke tar oss på alvor. Men vi mener dette er feil måte å kommunisere med statsråden på, sier Haukom under møtet og fortsetter:

– Vi bør etterstrebe kommunikasjon selv med noen som ikke er enige med oss. Vi ønsker ikke å nedgradere oss fra å være studentpolitikere til tillitsvalgte.

Oscar dos Santos Kvamsvik sto for mindretallets innstilling.

– Det er viktig at vi i AU for Studentparlamentet holder en dialog med kunnskapsdepartementet. Dessverre har han siden han startet ikke vist interesse for sektoren han representere og studentene han representerer.

Kvamsvik sier at resolusjonen er et tydelig signal, ikke bare for kunnskapsdepartementet, men også for Støre-rejgerngen at et ministerskifte er på tide.

– Han må gå

Diskusjonen ble het under møtet i Tivoli på Det Akademiske Kvarteret. Knut Tornes fra Realistlista gikk svært hardt ut på talerstolen.

– Han har feil på absolutt alt, han ødelegger hele sektoren, han kan ingenting, han er som Elon Musk på Twitter: Han river ned hele systemet og noen må redde det.

Tornes mener at resolusjonen er et tydelig signal om at Borten Moe må gå av som minister.

Leder av studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Elida Linnea Slettum, påpekte at resolusjonen sender sterke signaler mot kommunikasjon med ministeren utover studentparlamentet.

– Når Norge kan invitere Taliban, kan vi invitere Borten Moe.

Leder for Sosialdemokratisk liste Magnus Jansen ønsker ikke å erklære Borten Moe persona non grata, men heller at Studentparlamentet for eksempel fordømmer statsråden nedprioriteringen av studentene.

– Jo mer vi skriker, desto mindre hører vi.

Fredrik Brogstad fra Moderat Liste mener boikott av ministeren ikke er veien å gå.

Han peker også på at det ikke er en boikott, hvis man fortsatt kan møte han andre steder.

Alexander Fredheim fra Venstrealliansen er tydelig på at Studentparlamentet bør ønske ministeren persona non grata.

– Vi har vært kritiske lenge, og blant annet deltatt på demonstrasjoner.

