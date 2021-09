Å løfte stemmen enten i mediene eller over stemmeseddelen kan være med å påvirke nettopp din hverdag.

Å nå ut til studentmassen kan være en krevende prosess, kanskje særlig ved semesterstart. Som mye annet samkjører ikke Stortingsvalget med studentkalenderen.

Det er ikke utypisk at vi blir oversett, jeg er selv en studentpolitiker som stadig lar meg overraske over hvor lite kjennskap enkelte har til vår hverdag.

Demokratiet kan være skjørt og oppleves som uviktig når enkelte befolkningsgrupper ikke er med å påvirke avgjørelser. Her er vi studenter som regel oversett. Etter en lang pandemi full av pekefingre i vår retning kan jeg ikke tenke meg en viktigere periode å ta opp stemmeretten vår.

Først fikk vi en «drittpakke», deretter avsluttet de brått fadderuka vår, før vi senere fikk skylda for smitteøkningen. Ved det forrige skoleåret ble campuset vårt stengt i perioder av våre folkevalgte, forelesningene ble over nett og som følge av det ble spesielt læringsmiljøet dårlig.

Det verste av alt var den psykiske helsen til studentene der ute. Den var politisk oversett, noe som kom godt frem ved skrekktallene fra SHoT-unudersøkelsen.

Hvis du ønsker å bedre din egen hverdag burde du ta deg en tur på Studentsenteret, eller Torgallmenningen og stemme.

Det er opp til oss å påvirke hverdagen vår, så ikke ta stemmeretten din for gitt. Det er mange som lurer på hva de skal stemme i år, om det er konservativt, progressivt, grønt, gult, rødt, eller blått. Eneste innspillet jeg vil ha av deg er at du bruker den stemmeretten du har, fordi den betyr så utrolig mye for hvordan vi studenter prioriteres de neste fire årene.

