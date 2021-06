31. mai skulle 47 masterstudenter ved Norges Handelshøyskole (NHH) levere inn en eksamensoppgave i faget «Detecting corporate crime».

To dager senere fikk 20 av studentene beskjed om at eksamensbesvarelsen deres ble annullert, og at de må ta eksamen på nytt i midten av juni.

13 minutter før innleveringsfristen la nemlig en professor ut løsningsforslaget på eksamensoppgaven ut på NHHs interne nettsider. Alle studentene som leverte eksamen etter løsningsforslaget ble lagt ut, må ta eksamen på nytt.

Det var Bergens Tidende som omtalte saken først.

