Onsdag 27. januar møttes bystyret digitalt over Teams, og blant sakene til behandling var byrådets nye studentmelding. Meldingen har blitt kritisert for å være lite konkret, slurvete, og uten hensyn til koronapandemien.

Under møtet ble det igjen tatt opp til diskusjon hvorvidt kritikken av studentmeldingen har hold. Flere av bystyrerepresentantene påpekte hvordan kommunens planstrategi tilsier at en melding ikke skal inneholde noen konkrete tiltak.

I tillegg uttrykte flere bekymring for studentenes situasjon i koronapandemien, og påpekte mangelfull dekning av dette i meldingen.

På tross av kritikken av studentmeldingen, har den nå blitt vedtatt i bystyret.

SERIØST: Bystyremedlem, Hilde Onarheim (H), ber byrådet ta planleggingen av temaplanen seriøst. FOTO: Bergen kommune

Forslaget om å utarbeide punktene i studentmeldingen over i en ny temaplan, ble også behandlet på dagens møte.

Byrådet har mottatt en innstilling fra utvalget for helse og sosial med tretten punkter for hva de ønsker i den nye planen.

Bystyremedlem og leder av utvalget for helse og sosial, Hilde Onarheim (H), er en av de som har kritisert studentmeldingen. I forkant av møtet sa hun at hun forventer at byrådet er effektive i arbeidet med temaplanen.

—Byrådet må i alle fall følge opp det vedtaket som kommer nå seriøst. Vi har sagt at det skal skje umiddelbart, og at det da forventes at de viser i temaplanen de punktene vi har skissert, sa Onarheim.

Vedtaket instruerer byrådet til å umiddelbart sette i gang arbeidet med en temaplan for studenter, som tar for seg konkrete utfordringer, muligheter og løsninger for studentbyen Bergen.

