Søndag 3. januar ble det kjent at Dag Rune Olsen velger å gå av som rektor ved UiB med umiddelbar virkning. Han har hatt stillingen i snart åtte år.

Den 1.august tiltrer han som rektor ved Universitetet i Tromsø (UiT), men vil allerede nå være involvert i arbeidet ved universitet én dag i uka. Samtidig vil han være ansatt og ha oppgaver ved UiB.

Prorektor Margareth Hagen vil fungere som rektor inntil videre.

Stas å møte studenter

Olsen var fra 2010 dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiB, før han ble valgt til rektor i 2013. Han er professor i biomedisinsk fysikk, kreftforsker og tidligere avdelingssjef ved Kreftinstituttet på Oslo universitetssykehus.

Han uttrykker stor glede over Bergen som by, og over rollen som rektor ved universitet.

– Tiden som UiB-rektor har vært helt fantastisk, og jeg har fått lov til å lede en av de flotteste institusjonene Norge har.

Etter åtte år som rektor ved UiB, drar Dag Rune Olsen videre til Tromsø. FOTO: Anna Isabella Sveinsson

Olsen trekker frem oppgaven om å utdanne unge mennesker som det viktigste.

– Kommende fra Oslo ble jeg godt mottatt i en åpen by hvor det var mye spenning og pådriverkraft. Bergen har vært et flott sted å være.

Han uttaler at det mest minnerike uten tvil har vært å treffe på studenter.

– Som rektor er studentmøter alltid stas, og det har vært mange av disse opp gjennom årene.

Interessekonflikter

I følge BT, er det kjent at interesse- og habilitetskonflikter ligger til grunn for at Olsen går av. Konflikten går blant annet ut på at han skal jobbe med rekrutteringer av prorektorer og dekaner ved UiT frem mot ansettelsen i august.

Flere mener at dette arbeidet kan være problematisk for habiliteten, om han fremdeles er rektor ved UiB.

Olsen uttaler at det ville være vanskelig å gjennomføre beslutninger på UiT samtidig som han er øverste leder for UiB, og at det derfor var et naturlig valg å trekke seg.

Han skal utover våren fortsatt være ansatt på UiB og jobbe med andre oppgaver. Hva disse innebærer er ennå ikke kjent.

Synes du tidspunktet du trekker deg på er riktig?

– Det håper og tror jeg. Jeg kunne valgt å trekke meg samme dag, men brukte tiden gjennom jula og nyttårshelgen til å finne ut av det. Det tror jeg var en grei avgjørelse.

Kommentarer

kommentarer