Henrik Sylliaas og Lydia Molvær ble vinnerne av Juristforeningens dansekonkurranse «Skal vi Jussdanse» i går kveld.

Det var første gang arrangementet ble gjennomført, og over hundre personer møtte opp for å få med seg moroa. I utgangspunktet ble det lagt 70 billetter ut for salg i forkant av nyvinningen, men etter stor pågang og etterspørsel valgte man å selge totalt 100 billetter.

– Vi forventet så aldeles ikke å vinne blant så mange andre fantastisk flinke deltakere. Nivået var helt klart høyere enn vi hadde sett for oss, så all credz til de andre deltakerne. Egentlig så kunne hvem som helst vunnet, mener Molvær.

Dommerpanelet

Bak et duket bord sitter dommerne i finstasen.

Panelet består av kantinedamen Joanna Kaczor, leder i Juristforeningen Nikolai Bjerke, kulturansvarlig i Juristforeningen Frida Jacoby og sist, men ikke minst: maskoten Qua Injuria.

Kaczor fungerer som den snille dommeren. Kantinedamen løftet til slutt ikke andre poengskilt enn nieren i løpet av kvelden.

Bjerke og Jacoby fungerte som de litt strengere, men rettferdige dommerne.

Første par inntar dansegulvet

Det er leder av Jussdans, Marcus Ullebø, som sammen med sin kompanjong Amalie Riis-Engan skal geleide publikum gjennom aftenen på Straffbar, Dragefjellets eget vannhull.

100 studenter omringer parketten der danserne skal boltre seg under den store diskokulen i midten av lokalet. Lyset er dempet i en dyp lilla farge, og stemningen begynner å bygge seg opp. Kvelden skal by på et bredt spekter av hofter, piruetter og løft.

Første par ut på parketten er Steve Conteras og Myy Tamuly, som åpner kvelden med en ellevill jungeldans der hoftene svinger fram og tilbake, opp og ned.

Etter at de har ristet av seg på dansegulvet, er det jusstudentene Hannah Bergflødt Vikse og Vilde Solbakken sin tur, begge kledd i hettegensere.

Ordene som lyder under deres entre er «Destroy the dancefloor», og danseskillsa har de visstnok lært på byen.

Så er det Susanne Ulven Børsum sin solo som står på programmet. Hennes vakre piruetter, smidige spagater og elegante hopp kombinert med et uttrykk av kjærlighetssorg er til å ta og føle på.

Nummer fire ut i rekka er et velkjent syn, nemlig tangoinnslaget fra revyen «Jungeltelegrafen».

Den intense tangoen mellom Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og Knut Arild Hareide er like komisk som den er imponerende. Sitat Ullebø: «Skulle nesten tro de hadde gjort det før».

Så står pardansen med vinnerparet Henrik og Lydia for tur. De ankommer parketten i kjent «Skal vi danse»-stil og byr på en blanding av jive, quickstep og imponerende løft.

«Dirty Dancing» har ingenting å utsette på disse to, og dommerpanelet gir dem en komplett rekke av niere – som senere skulle sikre dem seieren.

Siste par ut er Tony Chen og Helene Solheim.

De befinner seg i Paris, og kjærligheten blomstrer på dansegulvet.

For å uttrykke sin kjærlighet danser de swing og boogie.

De er dog ikke jusstudenter, men studerer medisin og psykologi.

En gullkonvolutt, champagne og konfetti

Når kvelden går mot slutten og vinneren skal kåres står det mellom Susanne Ulven Børsum og Lydia Molvær og Henrik Sylliaas. Stemningen er spent og nervene til danserne begynner å piple ut i form av svettedråper. Her skal det ikke spares på kruttet.

Iført paljettjakke drar Ullebø i tråden på den gullblankerte konvolutten, og annonserer vinneren.

Trommevirvel: «Lydia og Henrik!»

Etter en intens seiersdusj i både champagne og konfetti, kan vinnerne fortelle til Studvest at de var spente før de inntok dansegulvet på begynnelsen av kvelden.

– Vi var ganske nervøse, men det gikk veldig fint med en gang vi kom i gang, sier Sylliaas.

Molvær legger til at de hadde god støtte i form av venner i publikum, og nevner den ellers gode stemningen blant publikum som gjorde opplevelsen enda bedre.

En ny tradisjon

«Skal vi Jussdanse»-dommer, og leder i Juristforeningen, Nikolai Bjerke, forteller at bakgrunnen for arrangementet var ganske så tilfeldig.

– Det hele startet da Foreningsstyret hadde kalt inn til møte for alle vervholdere. Vi skulle gjennomgå litt info knyttet til foreningen. Da brukte jeg Jussdans og et tenkt arrangement «Skal vi Jussdanse» som eksempel for hvordan man kunne lage søknad og budsjett. Det var vel en snøball som bare fortsatte å rulle. All honnør går til Marcus og de andre som har dratt dette i land, og som hadde en innstilling om å faktisk få det til, sier han.

Ullebø forteller at kvelden ble vellykket på flere plan.

– Det har vært veldig gøy å arrangere dette. Etter lang planlegging, mye organisering og rigging fra tidlig om morgenen er vi veldig glade for at det gikk så bra, sier han.

Ullebø håper dette har lagt grunnsteinen for en ny tradisjon på jussen.

– Kvelden har vært veldig vellykket, og jeg er utrolig stolt av hva Jussdans-styret og alle som har bidratt har fått til. Showet gikk over all forventning, og både publikum og styret storkoste seg, sier Ullebø og smiler.

– Det er dette Juristforeningen virkelig handler om og. Det skal være lek og moro, legger Bjerke til.

