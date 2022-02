Det triste i dette er at det godt kan være at disse aktørene bryr seg, men inntrykket som etterlates er at veldig få av dem som faktisk har innflytelse vil snakke om temaet.

Denne uken arrangerer vi i Studentersamfunnet en rekke arrangementer om klær og bærekraft. Vi har fått inn forskere, journalister, aktivister og klesbransjen for å snakke om hvor veien går videre. Det ser ut til at forskere og industri har forskjellige svar på hva de mener bærekraftige klær er, og det virker som om politikerne er litt handlingslammet i gapet mellom disse.

Vi ønsket å finne svar på hva nettopp bærekraftige klær egentlig er, og hvordan man kan løse noen av de utallige problemene innen klesindustrien. For å finne løsninger, er vi avhengige av å snakke sammen.

Vi mener det er et viktig perspektiv hvordan bransjen selv tar tak i disse utfordringene, og tror at dette vil gi troverdighet i en kontekst der vi forbrukere ikke tror på løftene vi får lenger. Kleskjedene strør om seg med ord som «bærekraftighet» og «conscious», men betyr egentlig dette at å kjøpe klær fra dem er bærekraftig?

Nettopp dette skal vi snakke om på torsdag, med en finale på vår arrangementsuke; en storstilt debatt om hva bærekraftige klær egentlig er. Vi har fått inn klesforsker Ingun Grimstad Klepp og Elin Kathrine Saunes fra bransjeorganisasjonen Norwegian Fashion Hub.

Dette er to spennende og viktige perspektiver. Likevel mangler vi noen viktige aktører i denne debatten. Man kan spørre seg hvor politikerne og de virkelig store innen næringslivet er. Det interessante er at vi egentlig har forsøkt å få tak i dem siden før jul, men uten hell.

Vi er tre debatt- og foredragsarrangementer inn i uken, og under alle arrangementene løftes politikken opp som det viktigste å gjøre noe med. Skylden kan ikke primært legges på forbrukeren, og man kan ikke forvente at industrien legger om av seg selv, uten insentiver fra politikerne. Og her snakker vi ikke lokalpolitikk. Når det kommer til et så globalt problem må vi kunne forvente at dette i det minste behandles på nasjonalt nivå.

Vi sendte en e-post til Næringsdepartementet 8. desember og inviterte til debatt. De avslo og henviste videre til Klima- og miljødepartementet, som også svarte at de ikke hadde anledning til å stille.

Vi har også vært i kontakt med de skikkelige gigantene innen klesindustrien i Norge. Både Zalando, H&M og merkevarene til Varner (Carlings, Cubus, Urban, Bik Bok) fronter seg som at de satser på bærekraft. Derfor hadde vi trodd at de ønsket å stille til debatten, og formidle sitt perspektiv. Dette gjelder spesielt Zalando, som fikk en invitasjon allerede den 8. desember, og som fortsatt står ubesvart.

Det triste i dette er at det godt kan være at disse aktørene bryr seg, men inntrykket som etterlates er at veldig få av dem som faktisk har innflytelse vil snakke om temaet.

Vi håper selvfølgelig at alle disse avslagene har vært tilfeldige, og at klesbransjen og næringspolitikerne fremover vil stille til debatter som faktisk angår dem selv, slik som alle andre samfunnsaktører gjør. Dette synes vi faktisk er å forvente.

Hvordan man skal gjøre klesproduksjon og -bruk bærekraftig, er ikke enkelt å svare på, og det er nok ingen som har fasiten. Det vi imidlertid vet er at vi ikke klarer å løse utfordringene uten å ha industrien og politikerne med oss på laget.

Signert redaksjonsgruppen for torsdagsarrangementet ved Klesuken:

Kim André Fladen, Sarah Lundegaard Thodesen og Maria Prytz Fremnes.

Kommentarer

kommentarer