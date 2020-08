Se presiseringer nederst i saken.

Det gikk hett for seg mellom den islamfiendtlige organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN), motdemonstranter og politiet på Festplassen lørdag ettermiddag. SIAN-markeringen ble avbrutt da motdemonstranter angrep leder Lars Thorsen under hans tale. Lørdag kveld opplyser Bergens Tidende at tre menn er siktet for angrepet.

INGEN RASISTER. Motdemonstranter på Festplassen.

Politiet brukte blant annet tåregass og pepperspray for å håndtere demonstrantene som forsøkte å hoppe over gjerdene, og som kastet egg og stein mot dem. 15 personer mellom 15 og 25 år ble anholdt og tatt med til politistasjonen.

– Uakseptabelt å ty til vold

– Ingen rasister i våre gater, ropte demonstrantene mens de ristet i gjerdene da Thorsen talte på platået på Festplassen.

MOTDEMONSTRANTER. Flere motdemonstranter enn SIAN-demonstranter møtte opp på Festplassen på lørdag.

Det startet fredelig, men et stykke inn i markeringen gikk uorganiserte demonstranter til angrep på Thorsen. Han ble deretter brakt bort av politiet med blod rennende ned fra hodet.

– Det er uakseptabelt å ty til vold. Man blir ikke mer antirasistisk av å slå ned SIAN-lederen, men tvert imot nyttige idioter. Når det er sagt gjaldt dette en liten gruppe, for de aller fleste var fredelige motdemonstranter.

Det sier UiB-studenten Sausan Hussein som deltok på lørdagens demonstrasjon. Hun synes det er viktig å ta til motmæle mot hatefulle ytringer.

Hvorvidt enkelte grupper i samfunnet skal få lov til å eksistere og hvilken verdi de har, er noe jeg mener ikke er opp til debatt. Sausan Hussein

– SIAN gjemmer seg bak religionskritikk, men de sprer utelukkende hat, konspirasjoner, og deres utsagn innebærer en grov nedvurdering av en gruppes menneskeverd. Hvorvidt enkelte grupper i samfunnet skal få lov til å eksistere og hvilken verdi de har, er noe jeg mener ikke er opp til debatt, sier hun.

Ifølge egne nettsider er SIANs formål å «motarbeide, stoppe og reversere islamiseringen av Norge». SIAN opplyser til Studvest at de mener Islam «i liten grad er en religion» og at de derfor mener «religionsfrihet er irrelevant».

– Slik sett driver vi ikke engang med religionskritikk, men viktig informasjonsvirksomhet, mener leder Lars Thorsen.

Fra Festplassen til politihuset

Etterhvert flyttet noen av demonstrantene seg til Politistasjonen i Bergen sentrum. Der satte politiet ut styrker for å beskytte bygningen.

TØFFE TAK. Det ble hett mellom politiet, demonstranter og motdemonstranter under markeringen.

En ung demonstrant Studvest snakket med utenfor politihuset, mener at politiet beskytter SIAN, og viser til hendelsene på festplassen tidligere på dagen.

Eggkasting på politihuset

I 16-tiden sto fortsatt demonstranter utenfor politihuset i Bergen. Enkelte unge demonstranter kastet egg mot politiet som sto oppstilt utenfor, og ble innhentet og eskortert bort av sivilt kledd politi.

EKSTRA STYRKER. Politiet satte inn ekstra styrker for å beskytte politihuset lørdag ettermiddag.

Klokken 17 møtte innsatsleder for politiet, John-Endre Skeie, pressen utenfor politihuset.

– Politiet sitt oppdrag har vært å sikre ytringsfriheten og sørge for at ingen kommer til skade under en demonstrasjon der vi vet det er meninger på begge sider, sa Skeie.

SIKRE YTRINGSFRIHETEN. Innsatsleder for politiet, John-Endre Skeie, møter demonstranter og presse utenfor politihuset.

Skeie opplyser om at ett SIAN-medlem er skadet, og at ingen andre kom til skade under episoden på Festplassen.

Vil ikke kommentere bruk av tåregass

Skeie forteller at flere motdemonstranter valgte å vende aggresjonen mot politiet, ved å kaste stein og egg, og gå til angrep på politiets kjøretøy.

Flere motdemonstranter har kritisert bruken av tåregass, men Skeie mener at politiet har brukt en passiv fremgangsmåte.

– Vi har trukket oss vekk fra Festplassen og hatt oppstilling ved politihuset i stedet.

TÅREGASS. Politiet brukte blant annet tåregass for å holde utagerende demonstranter unna.

GASSET. Unge demonstranter opplevde å bli sprayet på med tåregass av politiet.

Skeie ønsker ikke å kommentere bruken av tåregass.

– Politiet har brukt virkemidler i forhold til sikkerhet, og utelukkende sikkerhet, sier han.

RASISME. Ytringsfrihet, mener SIAN. Rasisme, mener motdemonstranter.

– Kan dere forstå reaksjonene som har kommet mot bruken av tåregass, med tanke på at mange av demonstrantene var mindreårige?

– Alle kommentarer om bruk av makt skal vi komme tilbake til i en pressebrief senere.

Studvest presiserer at journalist Rahman Akhtar Chaudhry har bekjentskap til Sausan Hussein, men at det ikke var han som intervjuet henne i denne saken.

En ufullstendig versjon av denne saken ble publisert 23. august 2020. Saken ble publisert med alle kommentarer 24. august klokken 17.00.

