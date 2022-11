Lære noe nytt, utvide horisonten eller bare komme seg gjennom? Her har du en oversikt over hva du kan bruke de frie studiepoengene dine til.

Har du flust med frie studiepoeng i graden din og ikke synes det frister å gå nærmere inn på faget du allerede studerer? Studvest er her for deg! Her kan du finne en oversikt over noen enkeltemner som passer til akkurat den typen student du er.

Disse emnene kan alle melde seg opp til, enten du er student ved Universitetet i Bergen (UiB), Høgskulen på Vestlandet (HVL), en helt annen plass eller ikke studerer i det hele tatt. Disse emnene kreves det i hovedsak ingen forkunnskaper for, så det er bare å forberede lærecellene og sette i gang når våren kommer.

NB! Guiden er basert på UiBs emnelister for våren 2022. Det kan komme endringer i hvilke emner som er tilgjengelige, så følg med UiBs nettsider etter 1. desember. Emneoversikten for HVL er oppdatert.

Til deg som vil ha fag uten obligatorisk aktivitet

Synes du oppmøte i forelesning er noe tull og at faget læres best når du ikke blir tvunget til å levere inn oppgaver regelmessig? Disse emnene kan passe deg:

FIL106: Innføring i miljøetikk

KUVI103: Migrasjon og mangfold

KUVI108: Museologi

PSYK106: Personalpsykologi

PSYK109: Motivasjonspsykologi

Til deg som ikke takler eksamen (og foretrekker semesteroppgave)

I disse fagene trenger du ikke å svette foran Inspera i mange timer i strekk, og kan heller ta den tida du trenger for å levere et så godt resultat som mulig.

ALLV112: Allmenn litteraturvitenskap: Eldre litteratur og poetikk fra middelalder/renessanse til opplysningstiden/romantikken

FIL235: Sinnsfilosofi

RET202: Filosofi og retorikk

TEAT115: Framsyningsanalyse og teaterkritikk

Til deg som uttrykker deg best muntlig (og ikke vil ha skriftlig eksamen)

Er du best når du kan tulle resonnementene dine inn i godt kroppsspråk og et bredt smil? Ta muntlig eksamen til våren i disse fagene!

NOFI112: Norrøn litteratur i oversettelse

NOLI102: Nordisk: Litteratur etter 1900

RELV105: Midtøstens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion

Til deg som trenger et avbrekk fra Høyden

De fleste studieprogrammene som inneholder mange frie emner, er bachelorgrader ved UiB. Men det er likevel fullt mulig å melde seg opp til fag på HVL, så husk at Kronstad kun er et par bybanestopp unna.

ØAF103: Rettslære 1

SDG332: Introduction to Environmental Economics

ING161: Kjemi for ingeniører

BYG102: Statistikk og landmåling

ELE102: Programmering og mikrokontrollere

Til deg som vil lære et nytt språk

Disse emnene kan du angre på at du ikke tok seinere i livet når du i stedet melder deg opp til svindyre språkkurs. Grip sjansen!

GRE101: Gresk elementærkurs

ISL104: Islandsk språk og samfunn

RUS120: Russisk språk I

LAT102: Latin: Prosa og grammatikk I

