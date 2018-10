Der kunstsamleren Erling Kagge krysset New Yorks kloakksystemer for å utforske byens sjel, valgte vi å se på toalettkunsten som et uttrykk for hva som kjennetegner denne byen under skyen.

Ekspedisjonen gjennom studentbergens ulike toaletter på let etter dokunst viste seg å være en relativt strabasiøs affære. Den sosiale angsten som ankom idet man entret et toalett med flere andre gjester, bare for å åpne alle avlukkene, titte, og – som regel med uforrettet sak – snu og gå ut igjen. Det ble sendt noen blikk i vår retning som uttrykte det som kunne minne om en blanding av forundring og en slags forakt, men la gå, kunsten skal kreve litt.

Juryen

Til å bedømme all den kunsten vi fant, valgte vi to kunststudenter fra fakultet for kunst, musikk og design (KMD):

Hanna Pherson er en av flere internasjonale studenter ved KMD. Den 25 år gamle skåningen bor i Bergen på andre året, og tar en bachelor i performancekunst. Hun oppdaget sin forkjærlighet for kunst da hun var 18 år. Om det sier hun: «Det fantes aldri noe annet alternativ».

Sofie Gustafsson er 24 år gammel og fra Sundsvall i Sverige. Hun har bodd i Bergen siden semesterstart i år, og går førsteåret på en bachelor – også i performancekunst. Hun jobber også mye med video og installasjoner.

Kunsterfaringen – og interessen – kom godt med da studentene måtte se gjennom de håndplukkende verkene vi hadde samlet sammen, og raskt gikk samlingen fra over femti bidrag til kun fem. De fikk ikke vite hvilket fakultet verket tilhørte før de ga score.

I sedvanlig kunstånd valgte vi selvsagt ikke å bedømme kunstverkene med den konvensjonelle 1-10-skalaen eller pertentlige terningkast, men gikk heller for en skala mellom 1-9, rett og slett for å provosere.

Her fant vi ikke dokunst

Det ble imidlertid en del leting etter toalettkunst uten resultat. Turen innom HVL var heller skuffende. Når det gjelder BI og NHH var mangelen på dokunst ikke særlig overraskende. Hvorvidt det skyldes mangel på kreativitet eller en kollektiv forstoppelse vites ikke, dog burde sistnevnte kanskje resultert i et og annet verk. Kunstverk altså.

På Det medisinske fakultet var det også glissent. Mon tro om legestudentene har blitt hjernevasket til at også toalettene skal holdes rene og sterile. Toalettene, dere! Kunstens høyborg. Det faktum at vi ble kastet ut av fakultetet gjorde oss likevel litt mistenksomme: Finnes det kanskje noe avantgardekunst her som omverden ikke er klar for enda …? Å ja, legestudenter, ja. Neppe.

Over til kunststudentenes favoritter.

5. Plass:

Handikaptoalett på Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV)

Hanna: Det er tydelig at dette ikke er noen som bare har tatt med seg en tusj for å tegne litt. Det ser jo ut som at de har kommet med maling og pensel, for å gjøre det litt finere. Motivet er litt som man brukte å tegne da vi var barn – et tre og en sol, som også er et øye.

Sofie: Dette ser ut som et jævlig trist kjellertoalett, så det er fint med litt friske farger. Men jeg liker ikke gubben – det hadde vært bedre om han ikke var der.

Vurdering: 5 av 9

4. Plass:

Dametoalett på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MatNat)

Hanna: Denne synes jeg var ganske nice. Bonus for navn og kreativitet. Det ser ut som at knaggene skal være støttennene.

Sofie: Jo, det er fint å ha en tittel. Men jeg synes helt ærlig at den er litt kjedelig.

Vurdering: 6 av 9

3. Plass:

Dametoalett på Det humanistiske fakultet (HF)

Hanna: Dette er morsomt. Her er det noen som har skrevet “la lykken gro som gresset bak do”, og så er det noen som har sett om det er det og skrevet et svar. Det blir mer performativt. Og jeg lurer: Er det noen som har lagt “gress” på toalettet og skrevet det til sin venn, eller bare er sjenerøse og vil gi det til en fremmed? Eller er det noen som bare vil lure noen.

Sofie: Ja, denne liker jeg! Det som gjør den er “fant ikke noe gress” og en trist smiley. Det handler ikke om estetikk i dette tilfellet, men om konteksten.

Vurdering: 7 av 9

2. Plass:

Dametoalett på MatNat

Hanna: Dette er gøy. Jeg ser for meg at det er to stykker som har vært der inne, og den ene har gått på kurs for å lære seg å tegne ansikter. Jeg ser for meg situasjonen der den ene sier “nå skal jeg tegne deg”.

Sofie: Haha, ja. Det er kjapt skisserte, men det er også mange herlige linjer. Det kjennes ut som at det har vært et “moment” når denne har blitt laget.

Vurdering: 7 av 9

Og vinneren:

Handikaptoalett på Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV)

Hanna: Åh, denne liker jeg! Er det en TV? Eller en radio? Unikt motiv er det i alle fall, spesielt til å være på et toalett.

Sofie: Personen som har tegnet denne har en helt spesiell stil. Det er en sånn greie man enten liker veldig godt, eller ikke liker. Men dette er min favoritt!

Vurdering: 8 av 9

Og de obligatoriske …

Til slutt: Det er vanskelig å komme utenom kjønnsorgan når det gjelder toalettkunst – det rett og slett bugner av dem på nesten ethvert toalett. Kanskje går våre primære instinkter hånd i hånd, der toalettbesøk fasiliterer tanker om peniser og vaginaer som i noen tilfeller havner på toalettveggen.

Penis på herretoalettet, MatNat:

Hanna: Enda en kuk. Jeg vet ikke hva jeg skal si om denne her engang. Terningkast én. Alt som er skrevet etterpå gir ingenting mer til verket.

Sofie: Jeg blir bare irritert. Den er bra tegnet, men den som har tegnet det burde bruke talentet sitt på noe bedre enn dette her.

Vurdering: 1 av 9

Vagina på dametoalettet, HF:

Hanna: Nei, denne får én. Den er ganske stygg, og jeg skjønner ikke poenget med å ha en vagina på en toalettvegg. Jeg kan ikke si at det ikke er kunst, men jeg bare … ja. Hva er greia?

Sofie: Det er kanskje fint å få et avbrekk i alle kukene som alltid er tegnet på veggene på alle toalett? At det blitt litt oppfriskende med litt fitte. Hallo, ikke sitér meg på det! Eller. Faen, go ahead. Men den kan jo få en … firer fra meg?

Vurdering: 3 av 9

Her er kunsten som ikke kom med

Med over 50 konkurrerende bidrag, var det ikke lett å komme gjennom nåløyet i konkurransen. Spesielt på MatNats herretoalett var det spekket med skriblerier, tegninger – ja, til og med dikt – på veggene. Her har vi valgt ut et lite knippe som ikke ble valgt ut til pallplassering og vurdering.

Kommentarer

kommentarer