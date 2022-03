Denne spalten tar utgangspunkt i at alle parter beskrevet har samtykket til samleie.

Når du er naken foran en annen er du på ditt aller mest sårbare. Spesielt første gangen kan det være skummelt å kle av seg og vise frem strekkmerker, sokkeskille, rumpekviser og rare lukter, men husk at du er veldig flott som du er og at det ikke alltid blir like knallbra som du håpet på.

Det som ofte mangler fra seksualundervisning på skolen, er snakk om den første gangen man har sex. Denne helt nye, veldig intime og sårbare stunden kan bli både gøy, men også rar og klein. Nesten hver gang man har sex med en ny person frykter vi alt som kan gå galt. Det er mange forventninger og forhåpninger, men hvordan er det det egentlig kan foregå?

Det er ofte store forventninger, både til seg selv og kveldens finurligheter. Mange av disse uoppnåelige forestillingene vi har kommer fra glattbarberte sex-maskiner i porno. Normal sex er mye mer klønete, grisete og morsommere.

Som vi har skrevet om tidligere er kondomet en viktig del å ha med seg inn i et samleie når en penis eller flere er involvert. Sammen med litt nerver og svette hender kan det å rive den opp bli vanskelig. Føler du deg teit? Frykt ikke, omtrent alle har vært i samme situasjon som deg! Le litt av det sammen og kanskje den du skal ligge med kunne tenke seg å hjelpe deg og det kan bli en digg greie som foreplay.

Nå som du endelig har fått opp pakken og puster lettet ut, kommer det neste problemet. Du skal trekke kondomet over en penis, men det kan fort hende at nervøsiteten har vært innom og den ikke var like hard som i sted eller som du skulle ønske fra start av. At ereksjonen svikter når man er nervøs er helt normalt da stresset kan «overdøve» kåtheten som gir ereksjon.

Omtrent på samme måte som penis blir hard gjør en vagina seg klar ved å bli våt, men den kan raskt bli tørrere enn Sahara på en varm sommerdag. Er vagina for tørr før du prøver å få noe inn i den, kan det bli en vond affære og føre til rifter og blødning. Her er det å bruke god tid den beste måten å forhindre det på, på samme måte som for en slapp penis. Glidemiddel er også en god venn.

En pause kan roe nervene, gi deg tid til å snakke litt med partner og kanskje ta et par steg tilbake til noe du syntes var digg.

Illustrasjon: Ingvild Hauglid

En god prompelyd kan komme ut når man slapper av og ikke lukker kanalen sin. Har du en vagina og putter noe i den (noe digg seksuelt stimulerende, ikke skarp hard farlig gjenstand) er det ofte at det samtidig kommer inn litt luft. Dette må ut igjen, og det kan skje i en omtrent ukontrollerbar fittefis.

Analsex kan også gi en promp, i tillegg til at litt avføring kan feste seg på penis. Selv om man kanskje synes det er ekkelt, er det helt normalt og forventet når man tross alt er i rumpa.

Det kan hende du får deg noen overraskelser underveis. Plutselig møter du en som har helt andre kinker enn deg, en som slår deg på rumpa eller som elsker kremspising ut av navlen. Det viktigste er at dere har hatt en god og deilig opplevelse begge to, uavhengig om dere kommer en, to eller null ganger til slutt.

Ta vare på hverandre!

Smask og dask,

Magnus & Marie

Magnus Hofbauer og Marie Børmer er to medisinstudenter med et mål om å fjerne skam rundt kropp og seksualitet. Har du spørsmål, ris, ros eller noe på hjertet? Send inn en e-post til magnusogmarie@studvest.no! Her kan du også komme med forespørsler til neste spalte eller etterspørre kilder!

