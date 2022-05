Utepilssesongen er i gang! Studvest har utforsket både kjente og ukjente barer for å finne de perfekte plassene for en kald øl i sola.

Dagene blir lengre og temperaturene høyere. På etterlengtede solskinnssdager frister det derfor å si farvel til LED-lys og svette innestengte lukter til fordel for solbriller og utepils.

Diskuterbar

Plassering 5/5 Solforhold 4/5 Studentpris (0,4 Hansa) 43 kroner Helheten 5/5

Med sin midlertidige plassering har studentbaren Diskuterbar fått en heidundranes uteservering. Dette er en skjult perle plassert midt på Høyden slik at studenter på UiB kan rusle rett fra lesesalen og ut i sola på minutter. Det er greit med plass på terrassen i fjerde etasje.

Utsikten er ikke den beste og nabobyggene kan skygge litt for sola etterhvert som kvelden kommer. Likevel skårer Diskuterbar full pott for uslåelig pris og knall plassering.

Løvetann

Plassering 4/5 Solforhold 3/5 Pris (0,35 7Fjell) 91 kroner Helheten 3/5

En rolig liten nabolagskafé på Nordnes med et rustikt preg. Her er det greie solforhold, særlig midt på dagen. Det er lite trafikkert og med fin beliggenhet – dette er et sted man kan finne roen.

Ølen er veldig god, men dyr. Anmelder synes øl på 0,35 liter er å strekke det vel langt – eller kort. Er det ikke det man har et snitt til? Hold også godt på ølen, bordene er i en helling og kan være vinglete.

Perfekt sted for et lite pitstop på en søndagstur.

Kolonialen

Foto: Mads Haram Halvorsen

Plassering 5/5 Solforhold 3/5 Pris (0,5 Hansa) 80 kroner Helheten 4/5

Kolonialen er en liten perle som ligger noe bortgjemt på Høyden, mellom Dragefjellet og Det humanistiske fakultet. I tillegg til å være en liten butikk med et utvalg av dagligvarer, har Kolonialen skjenkebevilling og uteservering.

Den ligger hyggelig til i en rolig gågate, og det er tydelig at dette er et sted som naboene bruker. Her er det en god og uformell atmosfære. Plusspoeng for at det er rikelig med pledd, samt at det serveres halvlitere til en overkommelig pris. Perfekt for en pils før eller etter eksamen. Trekkes litt ned for begrensete solforhold.

Verftet

Plassering 4/5 Solforhold 5/5 Pris (0,4 Hansa) 94 kroner Helheten 4/5

Det er ikke en komplett liste uten å inkludere en av Bergens mest kjente barer. Plassert på en brygge hvor man kan nyte en utsøkt utsikt og gode solforhold mens man hører bølgene skvulpe. Her er det god plass og baren er utstyrt med parasoller og varmelamper.

Verftet leverer derfor på alle punkter utenom pris. Det er her vi finner den dyreste ølen, med en stiv pris på 94 kroner for en 0,4 Hansa. Noe overpriset, etter vår mening. Men hvis du er ute etter en bar der du sannsynligvis vil få plass, er ikke Verftet et dårlig alternativ.

BOD 24 Sandviken

Plassering 4/5 Solforhold 3/5 Pris (0,33 Hansa) 65 kroner Helheten 4/5

Mellom gamle bergensboder nede ved havet finner man BOD 24 i Sandviken. Baren er hyggelig innredet med lys hengende over bordene, men med få sitteplasser. Dette er imidlertid den perfekte plassen å ta med tinderdaten uten å være redd for å treffe på gamle ekser eller faddergruppa.

Dette er en bar som passer seg for en ettermiddagspils, ettersom uteplassen ikke har varmelamper. Bod 24 har også en begrenset åpningstid mellom elleve om morgenen og fem på ettermiddagen, noe som antagelig også er varigheten til sola ettersom baren ligger klemt mellom to bygg.

Cornertateteret

Plassering 5/5 Solforhold 4/5 Pris (0,5 Hansa) 99 kroner Helheten 4/5

Cornerteateret er en favoritt for mange, og ikke uten grunn. Her finner man en laidback atmosfære med rolig reggaemusikk spillende i bakgrunnen. Baren imponerer imidlertid ikke når det billigste alternativet på øl er 99 kroner for en 0,5 Hansa.

Dette er nok ikke den siste plassen sola går ned, men varmelampene er likevel på plass for å gjøre overgangen noe mykere. Cornerteateret er også baren med bredest utvalg med 17 ulike typer øl å velge mellom. Baren ligger rett ved stranda, noe som gjør det lett å kombinere utepilsen med et friskt vårbad.

Nobel Bopel

Foto: Andrea Olsen

Plassering 2/5 Solforhold 3/5 Pris (0,4 Frydenlund) 78 kroner Helheten 3/5

På Nobel Bopel finner man få utepilsplasser, men til gjengjeld en mer koselig «ta en utepils langs gata» vibe. Her koster en 0,4 (Frydenlund vel å merke) 78 kroner. Her finner man også et ganske godt utvalg av forskjellige pilstyper.

Da baren ligger i en gate, er det nok ikke hit man vil gå for en veldig sen utepils, ettersom kveldssola forsvinner fortere enn ved barene helt nede ved vannet. Nobel Bopel har en mer retro stil, så for dere som liker å høre på vinylplater og kun handler på byttebua, er nok dette plassen å gå.

Kulturhuset

Plassering 5/5 Solforhold 2/5 Pris (0,4 Hansa) 88 kroner Helheten 4/5

Kulturhuset kan tilby en stor takterrasse, men beklager å skuffe dere: Den har dessverre ikke noe kveldssol. Det gjør stedet aktuelt for en dagpils. På terrassen er det nok ikke et problem å få plass, og du kan her nyte en Hansa 0,4 til 88 kroner. Litt dyrt.

Baren ligger også midt i sentrum, noe som gjør den lett tilgjengelig dersom man reiser med buss eller bybanen til festplassen. Kulturhuset er nok et mer classy alternativ, så hvis du leter etter en plass å lufte sommerkjolen du egentlig synes er for fin, er dette plassen for deg.

Trikken 106

Plassering 3/5 Solforhold 3/5 Studentpris (0,4 Hansa) 52 kroner Helheten 3/5

Trikken 106 er kanskje en av de søteste barene Bergen har å tilby. Litt gjemt bort på Nøtstet, har baren en helt egen sjarm. Dette er plassen å dra dersom man vil variere fra de vanlige studentbarene i sentrumskjernen. Her kan du få en 0,4 Hansa til 54 kroner hvis du er student.

Dessverre ligger Trikken rett ved en av Bergen sentrums mest trafikkerte veier, så her må man belage seg på litt veistøy. Det er begrenset med plasser, men kveldssola holder lenge. Dette er ikke plassen for en dagspils, ettersom baren åpner klokka 16 på ettermiddagen.

Café Opera

Foto: Mads Haram Halvorsen

Plassering 4/5 Solforhold 2/5 Pris (0,4 Hansa) 86 kroner Helheten 3/5

Café Opera ligger fint til ved Engen, en grønn lunge midt i sentrum. Det er ikke de beste solforholdene tidlig på sommeren, men godt med sol midt på dagen. Det kan bli litt kjølig tidlig i mai, da denne testen ble utført. Hvis det skulle være for varmt i solen, kan det være perfekt for en ettermiddagspils.

Uteserveringen er trivelig og med litt velvilje minner den så smått om en fortauskafé i Paris. Café Opera er perfekt for et rolig glass og «people-watching». 86 kroner for en 0,4 Hansa er litt dyrt for den gjengse student, og trekker noe ned.

Studvest retter: I papiravisen utgave #8, hvor denne saken står på trykk, er det oppgitt at prisen for en Hansa 0,4 er på 42 kroner på Diskuterbar og at baren ligger i femte etasje. I nettversjonen av saken er det rettet til studentpris på 43 kroner, og at baren ligger i fjerde etasje. Det ble også oppgitt at en 0,5 Frydenlund på Nobel Bopel koster 78 kroner. Dette er prisen for en 0,4 Frydenlund.

