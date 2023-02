Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er den vanligste av de hormonelle sykdommene hos personer med livmor, og en ganske vanlig årsak til ufrivillig infertilitet. Hele 10-15 prosent av kvinner i fertil alder har det. Likevel snakkes tilstanden lite om og diagnostiseres enda sjeldnere. Det fører til at mange går med vonde symptomer uten å få vite årsaken. Kanskje du er en av dem?

Ved PCOS har du en endring i hormonbalansen i kroppen. Helt grunnleggende betyr det at hormonene påvirker eggstokkene slik at eggene ikke modnes skikkelig, men heller blir til cyster. Derav navnet poly (=flere) –cystisk ovarie (=eggstokk) syndrom. Med en slik hormonubalanse på eggstokkene får kvinner ofte fravær eller veldig uregelmessig menstruasjon.

Årsaken til PCOS er ukjent. Ved tilstanden finner vi et unormalt høyt antall egg i eggstokkene, og forhøyet produksjon av testosteron. Testosteron kjenner vi gjerne som det mannlige kjønnshormon. Overvekten av testosteron gjør at kvinnene gjerne har mer akne og kviser, økning i vekt og en mer maskulin og uønsket hårvekst. I tillegg sliter mange med depresjon og utmattelse. Dette kan forklares gjennom en ubalanse i kroppens hormoner; derfor har de også økt risiko for blant annet diabetes type 2 og hjertesykdommer.

Å oppsøke lege er derfor viktig om du mistenker at du kan ha PCOS.

For mange blir diagnosen PCOS satt når en prøver å få barn. Flere med PCOS sliter med å bli gravide – faktisk slik at hele 75 prosent av de med PCOS. De resterende 25 prosentene vil kunne ha økt risiko for svangerskapskomplikasjoner.

Sykdommen i seg selv er ikke farlig, men symptomene og komplikasjonene kan være vonde og gjøre livet vanskelig for dem det gjelder. Heldigvis finnes det flere måter å minske symptomene til de med PCOS på.

Behandlingen av sykdommen tilpasses på bakgrunn av hvilke symptomer du har. Sliter du med overvekt, kan vektnedgang og kostholdsendring hjelpe. Dette vil bidra til hyppigere eggløsning, i tillegg til mindre kviser og hårvekst. For mange kan p-piller bidra til å stabilisere menstruasjonen og kan få en omtrent normal syklus.

P-piller inneholder hormoner som hjelper kroppen med å redusere uønsket hårvekst og minske akne. Om p-piller ikke gir ønsket effekt, kan du oppsøke en spesialist for å få behandling mot den økte mengden testosteron i kroppen.

Det er viktig å huske på at all behandling, inkludert medisiner og livsstilsendringer, er noe man må jobbe med over tid før man oppnår ønsket effekt.

Mange har PCOS, og mange vet det nok ikke. Kanskje du er en som sliter med uønsket hårvekst og akne og egentlig har en hormonubalanse? Om det er PCOS du har, så er det heldigvis store muligheter til at du kan få det bedre.

Smask og dask,

Magnus & Marie

