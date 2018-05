Eksamensperioden er her, og med den følger nerver samt sene nattetimer fylt med store mengder koffein.

Eksamen fører til stress, ubehag, kvalme og angstanfall har du sikkert hørt. Har du derimot hørt om de positive effektene en eksamen kan ha? Bortsett fra at du ender opp med en godkjent utdannelse da.

Press og mestringsfølelse

– Det er først når eksamen kommer at jeg lærer alt, jeg lærer ikke så mye ellers i året, sier student Markus Lauvsland.

Han og vennene Miriam Olaussen, Marte Juveli og Erlend Teigen er fullt klar over at eksamensperioden er krevende, men de er ikke helt sikre på hvilke positive effekter eksamen har på studentene, bortsett fra produktive skippertak.

– Hvis man føler at det har gått bra, vil man jo ha en form for mestringsfølelse når man er ferdig, sier Olaussen.

De tror også at studenter lærer å takle krevende og pressede situasjoner. Eksamen er bare en dag og det er kun på denne dagen de kan levere.

– Vi kan også lære oss å takle en hektisk hverdag ettersom mange eksamener kommer tett opptil hverandre, sier Teigen.

– Kan føles lettende

Psykolog Kitty Byng i StudentPsykologen, et psykologkontor i Oslo som spesialiserer seg i studentproblemer, er enig i at eksamen kan føre til en mestringsfølelse for studenter. Det er derimot flere ting en eksamen kan gjøre for studenter.

– Det markerer slutten på en hektisk periode, som kan føre til en følelse av lettelse, sier hun.

Byng legger også til at mange får øvd seg på å formidle kunnskapen de har opparbeidet seg, og at mange sitter igjen med at de faktisk kan mer enn de trodde på forhånd. En eksamen er også for mange veldig slitsomt og noe de aller fleste er svært glade for at de blir ferdige med.

– Går det ikke så bra på eksamen, så går det i hvert fall over.

– Kan gi viktig lærdom

Effektene som er nevnt over gjelder for alle som har litt sommerfugler i magen før en eksamen. Det er dog noen som sliter med større klumper i magen enn sommerfugler.

– Studenter som sliter med angst kan ta med seg viktig lærdom videre fra en eksamen, sier Byng.

Dersom de har gruet seg lenge til en eksamen tror Byng at mange opplever at det gikk bedre enn de kanskje hadde sett for seg. Selve eksamen gikk kanskje ikke helt perfekt, men alt gikk ikke til helvete av den grunn.

– Fantasien er mye verre enn virkeligheten, konstaterer hun.

Mener presset er konstruert

– Stresset som er konstruert av eksamen gjør at mange ikke får fram kunnskapen de har, sier rådgiver i Sammen Råd og Karriere, Helge Hauge.

Han holder kurs for studenter som sliter med eksamensangst og merker stor pågang når det nærmer seg mai. Hauge mener at alt fokuset på eksamen fører til et konstruert press. Et press som igjen fører til stress som fører til at studenter gjør feil på eksamen som de ellers ikke ville gjort.

– Eksamen er ikke mer en at man skal gå inn og løse en oppgave, sier han.

Hauge etterlyser en endring i hvordan man i dag avholder eksamen, men også en holdningsendring vekk fra dagens press og stress.

– Skrekkeksempelet er dem som velger fag ut ifra hvilken eksamensform faget har og ikke etter interesse, sier Hauge.

Eksamensrevolusjonen

Arild Raaheim er professor ved institutt for pedagogikk på Universitetet i Bergen (UiB) og har skrevet bok om eksamen. Han er også med på at en vel overstått eksamen kan gi studentene en god mestringsfølelse.

– Man kan få en positiv mestringsfølelse, men dersom resultatet er dårlig kan man heller få en negativ mestringsfølelse, sier han.

Professoren bemerker også at eksamen passer for noen, mens det passer dårligere for andre.

– Hvis du føler deg trygg i eksamenssituasjonen og trigges av det vil det kunne gi deg noe positivt, men slik er det ikke for alle, sier han.

Raaheim legger til at karaktersetting med eksamen kan rammes av tilfeldigheter, uavhengig om du takler situasjonen eller ikke.

– Alle kan ha en dårlig dag, sier han.

