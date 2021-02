For noen år siden studerte en nær venn av meg på realfagsbygget i sentrum. Hun hadde nettopp kommet ut som transkvinne (tildelt mannlig kjønn ved fødselen, men er kvinne) og da ble dette med toaletter en utfordring.

Da hun gikk inn på damedoen kunne hun se at hun gjorde andre kvinner ukomfortable, fordi de ikke skjønte at hun og var kvinne. Det å gå på herredoen føltes ikke trygt i det hele tatt, men realfagsbygget hadde ikke et eneste kjønnsnøytralt toalett.

Dette førte til at min venn ikke hadde noen doer å gå på, og la meg fortelle deg: Det er ikke lett å studere hvis man ikke har en do å gå på i bygget man studerer i.

Vi må alle tisse. Og det er ikke et alternativ å dra hjem hver gang man trenger det, men dessverre er dette realiteten for noen transpersoner.

Tilgang til en do du kan gå på er essensielt for å kunne studere. Selv studerer jeg nå psykologi og mange av mine forelesinger er på det nybyggde Alrek helseklynge. Dette er første gang jeg studerer i et bygg der jeg ikke må løpe ned til kjelleren for å gå på en do jeg er komfortabel med, og det er en veldig fin følelse!

Jeg er veldig glad for at eiendomsavdelingen på Univeristetet i Bergen (UiB) tenker på dette når de bygger nytt. Ting går fremover. Min venn har tatt hormoner i noen år, og nå er det ingen som er ukomfortabel når hun går på damedoen. Og at det både finnes doer for damer, herrer og kjønnsnøytrale doer gjør køene kortere for alle.



Men, alt er ikke roser. Trondheim kommune innførte i 2020 kjønnsnøytrale doer, og resultatet var en offentlig debatt som jeg opplevde ikke skjønte hva dette handler om: Å kunne gå på do er en grunnleggende rettighet.

At man innfører enkeltdoer som er kjønnsnøytrale betyr ikke at man tar vekk dame og herredoen. Og på samme måte som man har gjort på Alrek, så er de kjønnsnøytrale doene små rom med egen vask, det vil si at du ikke går på do i et stort rom med mange andre til stede.

Jeg er trans, men de fleste som ser meg tenker jeg er kvinne. Jeg har blitt seksuelt trakassert. Jeg ble seksuelt misbrukt på en do. Jeg kan forstå at noen er redd for å øke risikoen for at menn kommer inn på damedoen. Men en hypotetisk økt risiko for noen kvinner er ikke en årsak til å gjøre det umulig for oss som er trans å gjøre noe så grunnleggende som å tisse.

Og jeg tror, at hvis en person virkelig har lyst å trakassere noen, er det ikke et doskilt som kommer til å stoppe hen.

Et doskilt stoppet ikke han som utnyttet meg. Han tok ikke på seg kjole for å komme inn. Loven stoppet han ikke, så hvorfor hadde et skilt gjort det? Og hvis vi ser på statistikken er transkvinner de som blir utsatt for mest seksuell trakassering, og kjønnsneutrale doer er et tiltak som kan føre til økt trygghet for dem. Så vær så snill.

Ikke la frykt for en potensiell situasjon føre til at mange av oss som som opplever reelle problemer hver dag ikke kan få løsninger på de problemene. Finn ut av hvordan de doene du kritiserer faktiskt ser ut.

Det finnes ingen perfekte løsninger. Men dette er et steg i riktig retning.

