Det er ikke synd på oss. 

Det er dyrtid, og alt øker. Renta, strømprisene, drivstoffprisene. Det aller meste som kan bli dyrere er blitt nettopp det.

SSB melder at prisen på matvarer har økt med 11,5 prosent fra desember 2021 til desember 2022. Møbler og husholdningsartikler? Opp med 9,5. Kultur og fritid? Opp over 7 prosent.

At ting blir dyrere har reell innvirkning på menneskers liv.

Det er ikke uten grunn at fattighuset slår alarm. Folk sliter. Mediehusene skriver om mennesker som må velge mellom å betale for mat eller strøm.

Men det er også mange av oss som har det fint. Derfor syns jeg vi syter.

La meg forklare: Hvor mange studenter kjenner ikke du som klager på dyr mat, men som fortsetter i nøyaktig samme tralt som tidligere?

Tross studenters synkende kjøpekraft det siste året, drikker vi pils med begge hender, handler lunsj fra salatbaren og sluker energidrikk og pepsi max for å skylle det ned.

Det er for mange av oss, nå mener jeg studenter, som bruker for mye energi på å mase til de rundt oss om at vi lever kjipe liv.

Det gjør vi ikke.

Ifølge tall fra SSB jobber faktisk 66 prosent av heltidsstudentene ved siden av studiene. Det betyr at godt over halvparten av oss lever med inntekt som får hverdagen til å gå rundt uten altfor store problemer.

Å snakke om at det er synd på den gjennomsnittlige, arbeidende studenten er flisespikking.

Vi klarer oss.

Samtidig må det være mulig å ri to hester samtidig. Det er mange studenter som genuint sliter. Som må velge mellom strøm og mat. Som virkelig jobber hardt for å holde hodet over vann.

Men det er flest av oss som ikke gjør det.

Studvest publiserte 1. februar en sak om studenter og hva de synes om økte matpriser. Der syns jeg William Lekven sier det fint. Han mener han “flyter relativt greit” gjennom, og at det ikke er han det først og fremst er synd på.

Vær som Wiliam.

Ja, jeg er enig i at det er dyrt. Og 100 kroner for en øl er provoserende mye. Men da må du la være å kjøpe den, eller slutte å tute og bære deg.

Å være student er å leve livet. Mange av oss kan ta oss fri fra studiet en dag fordi sola titter fram. Vi fester, vi ler, og vi blir forelska. Vi bor med venner i kollektiv, vi fordyper oss i det vi selv vil. Vi har få forpliktelser.

Det er ikke synd på oss.

Dette er en oppfordring til deg som har det helt fint.

Slutt å syte.

