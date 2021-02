Mats er en av flere tusen studenter som ble permittert under korona. Han oppfordrer andre til å prøve å finne seg ny jobb før de tar i bruk regjeringens krisepakke.

Koronaen banet veien for permittering som en ny del av virkeligheten for unge over hele landet. En av studentene som ble rammet, var markedsføringsstudenten Mats Vatnøy.

Vatnøy er en av de heldige som kom kapret plassen tilbake i arbeidsmarkedet. I dag er studenten tilbake som bartender i utelivsbransjen.

Under permitteringen, ble det likevel tydelig hvor viktig jobben var. Nå uttrykker han bekymring overfor andre studenter som fortsatt søker i jobbmarkedets labyrint.

TRANGT. Mange studenter lider av økonomiske bekymringer under koronapermittering.

– Jeg tror permitteringen har vært tung for mange, sier Vatnøy.

Han legger spesielt vekt på studenter som ikke har kunnet reise hjem til familiene sine. Mange har vært igjen på studiestedet, og levd på stramme budsjett.

– Det er vanskelig å skulle betale mat og husleie med bare lånekassen, forklarer studenten.

Strengt budsjett

Samarbeidsansvarlig i økonomiformidlingen på NHH, Stina Mysen, har medfølelse for permitterte studenter som sliter med å få hverdagen til å gå rundt.

– Det blir vanskelig når man bare har stipend og studielån å leve på. Man kan ikke trylle fram andre midler.

Mysen har erfaring med rådgivning til studenter som sliter med gjeld. For å få orden på pengene, har økonomistudent én klar oppfordring.

– Vær strengere med budsjett. Lag månedlige utgifter og poster, slik at man får kontroll over pengebruken, forklarer Mysen.

FIKK JOBB. Mats Vatsø kom seg tilbake i jobb etter han ble permittert. Han slet med å få endene til å møtes da han ikke hadde inntekt.

Pandemitiden har også gjort ensomhet til et hot-topic. I lys av dette, peker markedsføringsstudenten på jobben som en viktig sosial arena.

For Vatnøy står både fellesskapet og vennskap, høyt på listen over positive sider ved bartenderyrket.

– Derfor var det selvfølgelig kjipt når vi skulle stenge under korona, selv om det var en naturlig del av det. Man kunne ikke akkurat være 300 stykker på et utested lenger. Det går jo ikke.

Vatnøy beskriver jobben som en grunn til å komme seg ut av leiligheten. Han frykter for ensomme studenter, uten store nok sosiale kretser.

– Permitteringen kan være vanskelig for folk som ikke har så mange venner der de bor. De har gjerne ikke hatt noe sosialt å gå til, verken jobb eller andre ting som skjer i hverdagen, sier Vatnøy.

Krisepakke = krise for lånet?

Som en redning for studentøkonomien, lanserte regjeringen i sist uke en ny krisepakke. Vatnøy er ikke fornøyd med tilbudet.

Markedsføringsstudenten mener det er feil at regjeringen oppfordrer studenter til å ta opp mer lån.

– De som ikke tar opp studielån, får penger fra NAV. En sånn ordning burde det vært for studenter også, mener Vatnøy.

Trange tider krever et åpent sinn. Markedsføringsstudenten har ett råd til studenter som sliter med å få seg jobb:

– Dette er ikke tiden for å være kresen. Er man avhengig av den ekstra inntekten, må man ta de jobbene man kan få. Man kan ikke satse på drømmejobben når folk blir permittert.

