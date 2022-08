Enda en fadderuke har gått mot slutten, og Bergen er full av litt slitne fadderbarn og enda mer slitne faddere. Glitteret som så bra ut på onsdag, har falmet til helgen.

I år gikk 2003-kullet ut fra videregående, og er potensielt de yngste fadderbarna i år. I 2020, da koronapandemien brøt ut, fylte de 17 år.

De kunne dermed ikke drikke alkohol lovlig eller komme inn på utesteder. Siden har meteren, skjenkestopp og antallsbegrensninger blitt både innført og avskaffet, og korona-kidsa har rukket å bli både 18 og 19 år.

Også mange født i 2002, som i år fyller 20 år, starter semesteret relativt ferske i utelivet. Til tross for at alle utestedene Studvest har snakket med skryter av årets faddere, forteller de også om mange ferske partyløver.

«En del kursing»

– Flere fadderbarn sliter nok med å vite hvor egne grenser går.

Det sier Sara Mørland, leder for Det Akademiske Kvarter (DAK) i Bergen. De har arrangert helhus for de ulike fakultetene ved Universitet i Bergen (UiB) og Høgskulen på Vestlandet (HVL). Felles for alle arrangementene i fadderuken, er at det virker som fadderne er godt opplært, sier Mørland.

Vårt inntrykk er at de som går hardest ut på vors, har blitt tatt vare på av fadderne sine før de kommer til oss. Sara Mørland, leder for Kvarteret

– Vi merker at fadderne er godt terpet på dette i år. Det går mye i «husk å drikk vann» og «det er lov å dra hjem tidlig en kveld» i gangene her. Det er tydelig at dette er noe de har fokusert på i opplæringen.

Likevel forteller hun at Kvarteret har holdt på med «en del kursing» av unge studenter. Mørland legger til at de har gjennomført flere tiltak for å passe på de ferske fadderbarna. De har blant annet hengt opp «konsertvettreglene» på veggene.

FORNØYD. Sara Mørland på Kvarteret er fornøyd med årets faddere.

Vettreglene er inspirert av de folkekjære fjellvettreglene, og er utarbeidet av Norsk Konsertarrangører. Målet var i utgangspunktet å bidra til bedre konsertopplevelser for alle. Men ifølge Kvareteret-lederen er dette også gode råd å ta med seg i fadderuken.

– Vi har hengt opp de som er mest relevante, blant annet de som handler om å ta vare på hverandre og respektere skjenkeregler.

– Grunnen til at vi driver et kulturhus

Mørland sier videre at de har hatt et stort fokus på å sjekke promille i døren, og at dørvaktene prøver å få et inntrykk av vorspielene de ulike faddergruppene har vært på. Også på dette området er de fornøyde med fadderne.

– Vårt inntrykk er at de som går hardest ut på vors, har blitt tatt vare på av fadderne sine før de kommer til oss.

Alt i alt er Mørland på Kvarteret fornøyd med fadderuken:

– Dette er jo grunnen til at vi driver et kulturhus. Vi ser hvor mye folk koser seg, og det er spesielt deilig å se fadderne. Det er på mange måter deres første fadderuke også.

Mangler «utelivsskolen»

På studentbaren til Høgskolen på Vestlandet (HVL), Kronbar, har de hatt flere fadderarregementer. Leder for baren, Isak Hernes, er fornøyd med årets fadderbarn, men forteller at de legger merke til at det er mange som ikke har gått «utelivsskolen».

– Det er mange som blir overrasket over at de ikke kan ha med medbrakt alkohol inn, for eksempel. Det ville man kanskje lært om man hadde hengt to år på Downstairs (utested i Bergen sentrum med 18-årsgrense, red.anm.).

Han forteller at de i løpet av de to første dagene av fadderuka ikke har måttet vise noen bort fra baren på grunn av promille. Det synes han er veldig positivt.

Hernes trekker frem god kommunikasjon med fadderstyret som en av årsakene til at det har gått smertefritt for seg på Kronbar så langt i fadderuken.

– Vi merker at fadderne har fått god opplæring, og fadderstyret ved HVL har vært veldig tilgjengelig for oss.

Fokus på forebygging

Da Studvest ringer politistasjonssjef i Bergen, Lars M. Lothe, fredag i fadderuken, kan han fortelle at ting har gått rolig for seg så langt. Men også politiet har vært forberedt på uerfarne studenter.

– Det folk ikke vet om utelivet, kan de ikke noe for. Da må vi heller lære dem det.

Han sier politiet har hatt stort fokus på forebygging og veiledning av faddere. Det har vært spesielt viktig i år, etter det han beskriver som to «annerledes år».

FADDERVAKTER. I år har det vært flere faddervakter ute i gatene.

– Jeg tror både vi og utelivet er glad for at vi kan ta utestedene i bruk i år. Der er det mer system. Vi i politiet har vært tydelig på at vi ønsket å unngå store parkfester som i fjor, og det har vi også sluppet.

Lothe er også klar på at mye festing utendørs, ofte fører med seg flere lovbrudd.

– Det er faktisk ulovlig å drikke alkohol offentlig, og det er heller ikke nødvendig å lage veldig mye bråk, sier han.

Roser fadderstyrene

Også årets faddervakter er fornøyde med fadderuka så langt. Henrik Waage Tjore er rådgiver i Sammen Studentliv, og har hovedansvar for faddervaktordningen.

Faddervaktordningen sørger blant annet for at faddervakter går rundt hver kveld i fadderuken.

– Av det jeg har sett og hørt, har jeg ingenting å utsette på fadderuken i år. Det skal fadderstyrene skal ha mye av æren for, med et stort fokus på opplæring.

Han legger til at han ikke selv har stått i køen på utestedene, og derfor ikke kan si noe om all oppførsel.

Kommentarer

kommentarer